Враг нанес удар по Славянску КАБами: пятеро раненых

Днем 10 января враг нанес очередной авиаудар по Славянску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

"Вероятно, КАБы. Повреждены частные и многоэтажные дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

В результате российского удара пострадали гражданские лица.

"В настоящее время известно о пяти раненых. Это четыре мужчины и женщина в возрасте от 58 до 35 лет. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил Лях.

Что предшествовало?

Ночью 10 января враг атаковал Славянск беспилотниками. Три БПЛА "Герань-2" нанесли удары по частному сектору города. Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, автомобили.

