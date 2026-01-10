Враг нанес удар по Славянску КАБами: пятеро раненых
Днем 10 января враг нанес очередной авиаудар по Славянску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Вероятно, КАБы. Повреждены частные и многоэтажные дома", - говорится в сообщении.
Пострадавшие
В результате российского удара пострадали гражданские лица.
"В настоящее время известно о пяти раненых. Это четыре мужчины и женщина в возрасте от 58 до 35 лет. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил Лях.
Что предшествовало?
Ночью 10 января враг атаковал Славянск беспилотниками. Три БПЛА "Герань-2" нанесли удары по частному сектору города. Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, автомобили.
