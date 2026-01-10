РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9342 посетителя онлайн
Новости Обстрел Славянска
355 1

Враг нанес удар по Славянску КАБами: пятеро раненых

Россия нанесла удар по Славянску КАБами: пятеро гражданских ранены

Днем 10 января враг нанес очередной авиаудар по Славянску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вероятно, КАБы. Повреждены частные и многоэтажные дома", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

В результате российского удара пострадали гражданские лица.

"В настоящее время известно о пяти раненых. Это четыре мужчины и женщина в возрасте от 58 до 35 лет. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил Лях.

Что предшествовало?

Ночью 10 января враг атаковал Славянск беспилотниками. Три БПЛА "Герань-2" нанесли удары по частному сектору города. Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: более 1300 ударов, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (31265) Славянск (2704)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Члєнограй,де обіцяні два роки тому наші КАБи? У фламінгів в гостях?
показать весь комментарий
10.01.2026 15:36 Ответить
 
 