2 млн украинцев находятся в розыске, 200 тыс. - ушли в СОЧ, - Федоров

Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Михаил Федоров, представляя свою кандидатуру на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Проблемы ТЦК

"Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - подчеркнул он.

В частности, как подчеркивает "Главком", Федоров уточнил, что сейчас 2 млн украинцев находятся в розыске и еще 200 тыс. самовольно покинули воинские части. Федоров подчеркнул, что нужно решить эти проблемы, чтобы смогла двигаться дальше.

Обеспечение дронами

"Мы должны масштабировать сильных и помогать расти тем, кто к этому готов и работает на результат. Доступ к возможностям развития должен быть равным для всех. Поэтому одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами, которого точно не хватает. Это повысит прогнозируемость и качество планирования", - добавил Федоров.

Он также отметил, что сегодня топ-50 юнитов из 400 в целом обеспечивают 70% поражений врага.

"Представьте потенциал Сил обороны, если мы поможем остальным 350 вырасти", - отметил он.

Троє папірєдніків реформововували реформовували і де результати?
14.01.2026 12:23 Ответить
Всі ,,Результати" вивезли за кордон у валізах.
14.01.2026 12:42 Ответить
Зелений дегенерат хфьодоров, тебе ще ніхто не призначив ніким.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
14.01.2026 12:24 Ответить
Одну систему він уже "швидко, раз і назавжди" змінив:

"Також з Урядом плануємо створити всі умови для розвитку українців", - повідомляє Мінцифри.

Зокрема, відомство анонсувало такі зміни:

в Україні запровадять
- єПідтримку для проходження курсів з англійської;
- діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка;
- у школах викладатимуть носії мови;
- вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси тощо;
- англійська стане обов'язковою для кожного держслужбовця.

(1 листопада 2023 р.)

14.01.2026 12:30 Ответить
Мабуть створить ************ + щоб кожен українець міг обрати комфортний йому бусик
14.01.2026 13:03 Ответить
Вивести Бусифікацію на новий рівень?
14.01.2026 12:33 Ответить
100 процентів.
Відкрив ДіЮ,локація передана группа
Підтримки приїхала і т.і.
Цифровий ,,рай"
14.01.2026 12:44 Ответить
Залучити самоскиди і товарні вагони. Грузити майбутніх захисників вілами.
Так переможемо!
14.01.2026 13:08 Ответить
а яйца будут?
14.01.2026 12:38 Ответить
який гарний дегенерат
14.01.2026 12:46 Ответить
Цифровий в тебе застарілі дані зараз сзч десь вже 500 тис +
14.01.2026 13:02 Ответить
Отборный демагог,мастер высшего уровня,с творожком это будет явно переможный тандем,все эсзэчешники уже бегут обратно.
14.01.2026 13:04 Ответить
А чому в розшуку не перебувають поліцаї, прокурори, депутати? Вони ж теж по законам повинні бути мобілізовані, чи то не на часі і інше? Я думаю з таких міністром "оборони" фронт посипеться ще стрімкіше
14.01.2026 13:04 Ответить
 
 