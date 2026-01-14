2 млн украинцев находятся в розыске, 200 тыс. - ушли в СОЧ, - Федоров
Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.
Об этом сообщил Михаил Федоров, представляя свою кандидатуру на должность министра обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Проблемы ТЦК
"Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - подчеркнул он.
В частности, как подчеркивает "Главком", Федоров уточнил, что сейчас 2 млн украинцев находятся в розыске и еще 200 тыс. самовольно покинули воинские части. Федоров подчеркнул, что нужно решить эти проблемы, чтобы смогла двигаться дальше.
Обеспечение дронами
"Мы должны масштабировать сильных и помогать расти тем, кто к этому готов и работает на результат. Доступ к возможностям развития должен быть равным для всех. Поэтому одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами, которого точно не хватает. Это повысит прогнозируемость и качество планирования", - добавил Федоров.
Он также отметил, что сегодня топ-50 юнитов из 400 в целом обеспечивают 70% поражений врага.
"Представьте потенциал Сил обороны, если мы поможем остальным 350 вырасти", - отметил он.
Але, аудит це обов'язково.
Ідеальна схема мародерства. Хєр хто докопається.
