Россияне нанесли удар по Камышевахе на Запорожье: один человек погиб и девять ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли Камышеваху в Запорожском районе, вследствие чего есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Камышевахе
Как отмечается, враг атаковал Камышеваху КАБами. Оккупанты нанесли по Камышевахе четыре удара.
Вследствие атаки повреждены частные дома.
Погибший и раненые
Сначала отмечалось, что вследствие российского обстрела ранения получили две женщины. Обе находятся в состоянии средней тяжести.
Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки возросло: один человек погиб, четыре - получили ранения.
Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обновленная информация
По последним данным, количество раненых из-за атаки россиян на Камышеваху возросло до девяти.
Как рассказали в ГСЧС Украины, вследствие удара повреждены 24 частных жилых дома и дворовые сооружения. Спасатели ликвидировали возгорание кровли одного из частных жилых домов.
Кроме того, во время обследования места происшествия спасатели обнаружили человека под завалами, деблокировали его и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Сообщается, что спасатели ликвидировали все очаги возгорания, на месте происшествия работают экстренные службы, идет обследование территории и поврежденных объектов.
Последствия атаки
