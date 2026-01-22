РУС
Россияне нанесли удар по Камышевахе на Запорожье: один человек погиб и девять ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Камышеваху в Запорожском районе, вследствие чего есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Камышевахе

Как отмечается, враг атаковал Камышеваху КАБами. Оккупанты нанесли по Камышевахе четыре удара.

Вследствие атаки повреждены частные дома.

Погибший и раненые

Сначала отмечалось, что вследствие российского обстрела ранения получили две женщины. Обе находятся в состоянии средней тяжести.

Позже Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки возросло: один человек погиб, четыре - получили ранения.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обновленная информация

По последним данным, количество раненых из-за атаки россиян на Камышеваху возросло до девяти.

Как рассказали в ГСЧС Украины, вследствие удара повреждены 24 частных жилых дома и дворовые сооружения. Спасатели ликвидировали возгорание кровли одного из частных жилых домов.

Кроме того, во время обследования места происшествия спасатели обнаружили человека под завалами, деблокировали его и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Сообщается, что спасатели ликвидировали все очаги возгорания, на месте происшествия работают экстренные службы, идет обследование территории и поврежденных объектов.

Последствия атаки

Удар РФ по Комишувасі
Удар РФ по Комишувасі
Удар РФ по Комишувасі
Удар РФ по Комишувасі
Удар РФ по Комишувасі
Удар РФ по Комишувасі
Удар РФ по Комишувасі

