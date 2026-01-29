1 455 2

Ночью РФ атаковала Одессу: поврежден объект инфраструктуры

Российские войска ночью атаковали Одессу ударными БПЛА, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.

Читайте также: Удар РФ по Одессе: 28 января объявлен днем траура

Обновление

По данным председателя ОВА Олега Кипера, в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Последствия атаки

Атака на Одесу 29 січня
Массированная атака на Одессу 27 января

  • Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.
  • Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
  • По данным полиции, под завалами искали трех человек.
  • Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
  • Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.
  • В результате удара по Одессе известно о трех погибших.

обстрел (32456) Одесса (8105)
четвертий день поспіль повідомлення про прильоти по Одесі. наскільки пам'ятаю утворюючи міську військову адміністрацію та призначючи її головою лисака зеленське, серед іншого, аргументувало це необхідністю створення ефективної протиповітряної оборони в місті.
то що там лисак, впорався? (питання риторичне бо я віддаю собі звіт, що єдиною метою всіх цих призначень є банальне утримання влади за допомогою зручних "своїх" людей, які призначаються на посади під гучні та в цілому правильні заяви).
показать весь комментарий
29.01.2026 09:21
 
 