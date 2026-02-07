Подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе возобновили (обновлено)

Из-за атаки на объект критической инфраструктуры в Добротворе во Львовской области без воды и тепла остались 6 тысяч местных жителей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, над восстановлением снабжения работают все профильные службы.

Также в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас по всей Львовской области без электричества более 600 тысяч абонентов.

Обновление

По данным ОВА, подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе по состоянию на 12:45 возобновили.

В результате ночной атаки в Старом Добротворе пострадали 18 жилых домов, один - разрушен полностью.









Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

