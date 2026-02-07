Подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе возобновили (обновлено)
Из-за атаки на объект критической инфраструктуры в Добротворе во Львовской области без воды и тепла остались 6 тысяч местных жителей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, над восстановлением снабжения работают все профильные службы.
Также в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас по всей Львовской области без электричества более 600 тысяч абонентов.
Обновление
По данным ОВА, подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе по состоянию на 12:45 возобновили.
В результате ночной атаки в Старом Добротворе пострадали 18 жилых домов, один - разрушен полностью.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
«
Джерела в Держприкордонслужбі повідомляють, що Сергій Дейнеко втік з України сьогодні близько 22:30.
Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.
Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.
Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".»