Россияне убили 2 жителей Донецкой области, еще 8 - ранены в результате вражеских обстрелов
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 9 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Новом Шахтовском и Золотом Колодезе повреждены по 6 домов, в Петровке и Торецком - по 2.
Краматорский район
В Краматорске 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 3 админздания, инфраструктурный объект и 20 автомобилей. В Дружковке ранен человек, поврежден дом; в Алексеево-Дружковке 1 человек погиб и 1 ранен.
Бахмутский район
В Резныковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 78 человек, в том числе 26 детей.
