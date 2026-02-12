РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости Коррупция в силовых структурах
6 621 20

Ваганян рассказал о разговоре с Зеленским: Заверил, что в отношении Баканова проведут расследование. ВИДЕО

Бизнесмен Сергей Ваганян рассказал о беседе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, разговор был очень коротким.

"Сухачев (директор ГБР. - Ред.) был инициатором этого разговора. Он поставил телефон на громкую связь, чтобы я убедился, что это именно задание от президента, а не их самодеятельность. На что он (Зеленский) мне это подтвердил и сказал, что розыск Интерпола, я тогда находился в розыске Интерпола, была красная карточка, что розыск Интерпола они мне отменят.

И чтобы я в дальнейшем сотрудничал со следствием, чтобы я давал показания, которые я даю. И если Иван Геннадьевич (Баканов, экс-глава СБУ) в чем-то виноват, и группа лиц, которую я называю, то правоохранительные органы в лице ГБР разберутся со всем, и виновные будут наказаны, а мне вернут все то, что у меня отобрали", - рассказал он.

В то же время бизнесмен убежден, что общался лично с Зеленским, поскольку "узнал его голос".

Читайте: Основная технология Банковой - выборы во время военного положения, результаты - предсказуемые, - СМИ

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
  • Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова.

Читайте также: Ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) коррупция (8891) Баканов Иван (317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Таким чином Херпіду заманював Ваганяна повернутися, щоб закрити його рот назавжди.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:40 Ответить
+15
Стопудово замнуть і ще зроблять героєм. Вся зелена хрінь кишить зрадами і корупцією.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:42 Ответить
+15
Запий холодною водою!!!

Скоріше Ваганяна приберуть, але не Ваньку Баканова посадять.
Вони його в Україні знайти не можуть від 2023 року.🤷‍♂️

СБУ вже готує для тебе "спеціальний сценарій" чоловіче, бо багато хто з "діючих" може виплисти нагору, при розслідуванні цієї справи.

ДТП, харчове отруєння, нещасний випадок, спроба суїциду.
Застрелити буде дуже "палєвно".
Хіба, можна заявити, що при спробі пограбування.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це для нього як дихати...
показать весь комментарий
12.02.2026 14:39 Ответить
Обіцяти дурням, зеленський уміє з КВН!!
що тільки він не обіцяв з 2019 року, включно і в Омані, на зустрічі з орком патрушевим !!!
показать весь комментарий
12.02.2026 16:58 Ответить
Таким чином Херпіду заманював Ваганяна повернутися, щоб закрити його рот назавжди.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:40 Ответить
якщо пообіцяв, то так і буде.
Він же ніколи не бреше
показать весь комментарий
12.02.2026 14:40 Ответить
Стопудово замнуть і ще зроблять героєм. Вся зелена хрінь кишить зрадами і корупцією.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:42 Ответить
Поговорив з кимось,у кого голос хрипатий.Такі собі свідчення.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:47 Ответить
Запий холодною водою!!!

Скоріше Ваганяна приберуть, але не Ваньку Баканова посадять.
Вони його в Україні знайти не можуть від 2023 року.🤷‍♂️

СБУ вже готує для тебе "спеціальний сценарій" чоловіче, бо багато хто з "діючих" може виплисти нагору, при розслідуванні цієї справи.

ДТП, харчове отруєння, нещасний випадок, спроба суїциду.
Застрелити буде дуже "палєвно".
Хіба, можна заявити, що при спробі пограбування.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:49 Ответить
Це буде зробити дуже не просто - по началу свідчень Березі він казав шо знаходиться під охороною австрійської(не молдовській) поліції і не забаром йього перевезуть до штатів.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:30 Ответить
*******, зеленський, баканов - одна шайка!
показать весь комментарий
12.02.2026 14:51 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 14:53 Ответить
Вся робота Зеленського це знак якості!
За що не візьметься, все доведе... до ручки.
😂😂😂

А якщо Володимир Зеленський сказав:
"Беру під особистий контроль!", то це пздц.
🤦‍♂️
Сушіть весла!
Навіть Всевишній вам не допоможе, щоб результат від роботи Зеленського був позитивним.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:06 Ответить
От злі, Ви. Не любите бубочки. Як це розуміти - "сушіть весла", а майські шашлики, а міліард дерев і незліченні зграї хвламінгів, це що він (бубочка) в носі поколупався ?!
показать весь комментарий
13.02.2026 12:10 Ответить
Чергова обіСцянка "потужного". Він розбереться і покарає винних !!!.
Міндіч і Наумов не дадуть збрехати.)
показать весь комментарий
12.02.2026 15:12 Ответить
обісцянки вже давно закінчились ..залишились лише обісранки
показать весь комментарий
12.02.2026 15:33 Ответить
А "мудраму наріду" ну дуже заходить.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:12 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 15:14 Ответить
завтра ванька баканов встане на лижі і в мілан ..друг дєтства.. вже на кордон подзвонив
показать весь комментарий
12.02.2026 15:22 Ответить
Ні. Навіщо? Почнеться безкінечно і безрезультатно слідство. І або падишах помре, або віслюк навчиться говорити.
показать весь комментарий
13.02.2026 09:33 Ответить
Найпотужніший янелох боневтікович не просто знав, він активно брав участь: в корупції, зраді.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:35 Ответить
найбільш цікаво що і кому сказав Зе, поклавши слухавку, після розмови з Ваганяном...Впевнений там були матюки на адресу Ваганяна...
показать весь комментарий
13.02.2026 14:14 Ответить
 
 