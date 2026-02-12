Ваганян рассказал о разговоре с Зеленским: Заверил, что в отношении Баканова проведут расследование. ВИДЕО
Бизнесмен Сергей Ваганян рассказал о беседе с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, разговор был очень коротким.
"Сухачев (директор ГБР. - Ред.) был инициатором этого разговора. Он поставил телефон на громкую связь, чтобы я убедился, что это именно задание от президента, а не их самодеятельность. На что он (Зеленский) мне это подтвердил и сказал, что розыск Интерпола, я тогда находился в розыске Интерпола, была красная карточка, что розыск Интерпола они мне отменят.
И чтобы я в дальнейшем сотрудничал со следствием, чтобы я давал показания, которые я даю. И если Иван Геннадьевич (Баканов, экс-глава СБУ) в чем-то виноват, и группа лиц, которую я называю, то правоохранительные органы в лице ГБР разберутся со всем, и виновные будут наказаны, а мне вернут все то, что у меня отобрали", - рассказал он.
В то же время бизнесмен убежден, что общался лично с Зеленским, поскольку "узнал его голос".
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.
- Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.
- Впоследствии СМИ сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова.
що тільки він не обіцяв з 2019 року, включно і в Омані, на зустрічі з орком патрушевим !!!
Він же ніколи не бреше
Скоріше Ваганяна приберуть, але не Ваньку Баканова посадять.
Вони його в Україні знайти не можуть від 2023 року.🤷♂️
СБУ вже готує для тебе "спеціальний сценарій" чоловіче, бо багато хто з "діючих" може виплисти нагору, при розслідуванні цієї справи.
ДТП, харчове отруєння, нещасний випадок, спроба суїциду.
Застрелити буде дуже "палєвно".
Хіба, можна заявити, що при спробі пограбування.
За що не візьметься, все доведе... до ручки.
😂😂😂
А якщо Володимир Зеленський сказав:
"Беру під особистий контроль!", то це пздц.
🤦♂️
Сушіть весла!
Навіть Всевишній вам не допоможе, щоб результат від роботи Зеленського був позитивним.
Міндіч і Наумов не дадуть збрехати.)