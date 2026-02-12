Ваганян рассказал о разговоре с Зеленским: Заверил, что в отношении Баканова проведут расследование. ВИДЕО

Бизнесмен Сергей Ваганян рассказал о беседе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, разговор был очень коротким.

"Сухачев (директор ГБР. - Ред.) был инициатором этого разговора. Он поставил телефон на громкую связь, чтобы я убедился, что это именно задание от президента, а не их самодеятельность. На что он (Зеленский) мне это подтвердил и сказал, что розыск Интерпола, я тогда находился в розыске Интерпола, была красная карточка, что розыск Интерпола они мне отменят.

И чтобы я в дальнейшем сотрудничал со следствием, чтобы я давал показания, которые я даю. И если Иван Геннадьевич (Баканов, экс-глава СБУ) в чем-то виноват, и группа лиц, которую я называю, то правоохранительные органы в лице ГБР разберутся со всем, и виновные будут наказаны, а мне вернут все то, что у меня отобрали", - рассказал он.

В то же время бизнесмен убежден, что общался лично с Зеленским, поскольку "узнал его голос".

Читайте: Основная технология Банковой - выборы во время военного положения, результаты - предсказуемые, - СМИ

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова на посту главы СБУ служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей из бизнеса и торговли санкциями СНБО.

Впоследствии СМИ сообщили, что НАБУ зарегистрировало производство по системной коррупции Баканова и Наумова.

Читайте также: Ни Украина, ни Россия не в восторге от идеи создать свободную экономическую зону на Донбассе, - Зеленский