Сибига и глава МИД Китая Ван И обсудили мирные усилия и роль Китая в прекращении войны. ФОТОрепортаж
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"В Мюнхене я провел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И.
Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Роль Китая в прекращении войны
Сибига подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне.
"Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущербе, нанесенном китайским компаниям в результате российских ударов", - рассказал украинский министр.
Помощь Украине
Кроме того, Сибига поблагодарил за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.
"Я также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай", - добавил глава МИД Украины.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.
- Президент Украины Владимир Зеленский среди стран, которые могли бы заставить Россию прекратить войну, если США не удастся это сделать, назвал Китай, отметив, что он, однако, не проявляет желания.
