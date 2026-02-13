РУС
Сибига и глава МИД Китая Ван И обсудили мирные усилия и роль Китая в прекращении войны. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига провел встречу с Ван И

Что известно

"В Мюнхене я провел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И.

Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Роль Китая в прекращении войны

Сибига подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне.

"Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущербе, нанесенном китайским компаниям в результате российских ударов", - рассказал украинский министр.

Сибига провел встречу с Ван И

Помощь Украине

Кроме того, Сибига поблагодарил за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

"Я также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай", - добавил глава МИД Украины.

Сибига провел встречу с Ван И

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.
  • Президент Украины Владимир Зеленский среди стран, которые могли бы заставить Россию прекратить войну, если США не удастся это сделать, назвал Китай, отметив, что он, однако, не проявляет желания.

+7
Китайці, допомогли ****** збільшити у 17 разів випуск снарядів, з 2022 року!!
13.02.2026 13:49 Ответить
+5
Ну ясно, поцілували Китай в усі місця. В принципі дипломатично правильно, Китай серйозний гравець з гарними картами. Шкода тільки , що була німа згода Китаю на війну в Україні. Бо без цієї згоди пуйло б не наважився. Я так думаю.
13.02.2026 13:26 Ответить
+5
*****, якби ці цинічні жовтопикі мавпи не постачали росії електронику і верстати та не закуповували її нафту, то війна в Україні вже б давно закінчилась.
13.02.2026 13:58 Ответить
13.02.2026 13:18 Ответить
О, а це вже цікаво, особливо якщо є запрошення відвідати Китай
13.02.2026 13:19 Ответить
...Вань поєдем на Тайвань ©
В. Висоцький.
13.02.2026 13:21 Ответить
Ну ясно, поцілували Китай в усі місця. В принципі дипломатично правильно, Китай серйозний гравець з гарними картами. Шкода тільки , що була німа згода Китаю на війну в Україні. Бо без цієї згоди пуйло б не наважився. Я так думаю.
13.02.2026 13:26 Ответить
Мабуть китайці мстять за не проданий "моторсіч",навіщо було обіцять їм,не пам'ятаю там вроді вже і кошти китайози заплатили.
13.02.2026 13:32 Ответить
Нічого вони за Січ не заплатили. Китайці дали Януковичу кредит на 3 мільярди під поставку зернових. Не знаю, чи на сьогодні наші все відгрузили. За Януковича то точно ні.
13.02.2026 15:41 Ответить
Якби Китай почав співпрацю з ЕС і США, чесну а не в мірянні пісюнами за Тайвань, бо як можна бачити Китай нарощує озброєння а не зменшує, чи тримає на одному рівні то РФ миділа бі на дупі рівно а теперю
13.02.2026 13:38 Ответить
Сивоху випустили за кордон, оце подія.
13.02.2026 13:49 Ответить
Китайці, допомогли ****** збільшити у 17 разів випуск снарядів, з 2022 року!!
13.02.2026 13:49 Ответить
Дно
13.02.2026 13:53 Ответить
*****, якби ці цинічні жовтопикі мавпи не постачали росії електронику і верстати та не закуповували її нафту, то війна в Україні вже б давно закінчилась.
13.02.2026 13:58 Ответить
вічно усміхнені китайські жовтолиці азійські жиди, які благословили(дали згоду, на кровопролиття і геноцид українців ,без якої рашист ніколи б не починав війну в Україні,)
13.02.2026 14:15 Ответить
"Роль Китаю у припиненні війни"?
Це ж очевидно, - вона ніяка.
13.02.2026 14:29 Ответить
 
 