Сибига и глава МИД Китая Ван И обсудили мирные усилия и роль Китая в прекращении войны. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

Что известно

"В Мюнхене я провел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И.

Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Роль Китая в прекращении войны

Сибига подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на высшем уровне.



"Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущербе, нанесенном китайским компаниям в результате российских ударов", - рассказал украинский министр.

Помощь Украине

Кроме того, Сибига поблагодарил за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

"Я также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай", - добавил глава МИД Украины.

