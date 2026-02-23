Во Львове над могилами погибших военных зажгли "Лучи памяти"
Во Львове накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России почтили память павших украинских защитников и защитниц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.
В этом году на городских кладбищах зажгли "Лучи памяти" — свет, который поднимается в небо и символизирует скорбь, благодарность и неугасаемую память о павших Героях. Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что память о каждом, кто отдал жизнь за Украину, будет жить до тех пор, пока существует громада и город.
Локации и участники чествования
"Лучи памяти" зажглись над пятью полями почетных захоронений: на Лычаковском кладбище — поля №76, №67, №86-А и №87, а впервые на Голосковском кладбище — поле №34-В.
К мероприятию присоединились родные погибших воинов, представители власти и духовенства, военные подразделения Львова и области, а также неравнодушные жители города.
Участники совместно помолились и зажгли лампадки в знак уважения к каждому Защитнику и Защитнице, отдавших жизнь за свободу Украины.
"Лучи памяти"
Световые лучи, поднимающиеся в небо, стали символом чествования Героев во Львове. Они олицетворяют не только скорбь по погибшим, но и благодарность, стойкость и несокрушимый дух украинского народа в борьбе за независимость.
- Ранее мы сообщали, что на четвертую годовщину полномасштабной войны в Киев прибудет ряд министров и лидеров стран.
