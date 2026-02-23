РУС
Новости Годовщина полномасштабной войны
1 616 8

Во Львове над могилами погибших военных зажгли "Лучи памяти"

Лучи памяти зажгли во Львове

Во Львове накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России почтили память павших украинских защитников и защитниц.

В этом году на городских кладбищах зажгли "Лучи памяти" — свет, который поднимается в небо и символизирует скорбь, благодарность и неугасаемую память о павших Героях. Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что память о каждом, кто отдал жизнь за Украину, будет жить до тех пор, пока существует громада и город.

Локации и участники чествования

"Лучи памяти" зажглись над пятью полями почетных захоронений: на Лычаковском кладбище — поля №76, №67, №86-А и №87, а впервые на Голосковском кладбище — поле №34-В.

К мероприятию присоединились родные погибших воинов, представители власти и духовенства, военные подразделения Львова и области, а также неравнодушные жители города.

Лучи памяти'яті

Участники совместно помолились и зажгли лампадки в знак уважения к каждому Защитнику и Защитнице, отдавших жизнь за свободу Украины.

Лучи памяти'яті

"Лучи памяти"

Световые лучи, поднимающиеся в небо, стали символом чествования Героев во Львове. Они олицетворяют не только скорбь по погибшим, но и благодарность, стойкость и несокрушимый дух украинского народа в борьбе за независимость.

Лучи памяти'яті

Лучи памяти'яті

Автор: 

На початку лютого Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати опитування, яке проводилося в кінці січня - тобто в умовах, коли після масованих ударів РФ по енергетиці частина країни, а передусім - Київ, стикалася з гострим дефіцитом електроенергії та відсутністю тепла й води на тлі морозів, що сягали позначки -25°C.
На думку 88 відсотків респондентів, ударами по енергетиці Росія намагається примусити Україну до капітуляції.
При цьому 65 відсотків опитаних заявили, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
У вересні та грудні 2025 року таку відповідь давали 62 відсотки респондентів.
23.02.2026 23:31 Ответить
Як зазначає в розмові з DW виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, одним із найважливіших факторів стійкості є усвідомлення, що війна, яку Росія веде проти України, - екзистенційна.
Для українців, за його словами, стоїть не просто питання справедливості чи несправедливості, а питання виживання.
"Рівень стійкості українців залишається високим.
З одного боку, вони втомилися і відкриті навіть до важких поступок.
Але з іншого боку, навіть за нинішньої втоми не готові перетинати "червоні лінії", - пояснює Грушецький.
Не змінила цього і спроба Росії створити нестерпні умови життя в Україні взимку, яку у країні називають "холодомором", констатує соціолог.
23.02.2026 23:33 Ответить
Водночас психологиня Катерина Кудржинська звертає увагу на те, що хронічний стрес, у якому перебувають українці, виснажує на всіх рівнях: "Він виснажує фізіологічно, він виснажує нервову систему, він виснажує психіку, яка дуже втомлюється постійно жити в хронічному стресі.
Ми психічно, як нація, дуже виснажені".
На її думку, ставлення українців до всіх випробувань війни і їхню стійкість, серед іншого, визначає психологічний ефект, коли втративши вже багато, людям стає важко відмовитись від решти.
"Мені здається, що в контексті війни цей аспект є - у нас вже стільки людей загинуло, ми вже стільки всього втратили, ми так довго трималися, і що, тепер просто здатись? Він є нераціональним, неадекватним, але його дуже важко пересилити", - пояснює Кудржинська.
23.02.2026 23:37 Ответить
На думку соціолога Антона Грушецького, серед факторів, які формують стійкість українців під кінець четвертого року повномасштабної війни, є ще й розуміння того, що європейські партнери підтримують Україну, що за нею стоїть прогресивний світ.
"Нинішні страждання сприймаються як інвестиції в майбутнє, - додає Грушецький. - Наші останні дані свідчать, що більше 60 відсотків лишаються оптимістами і вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючим членом у складі Європейського Союзу.
Є певні очікування, що нам головне вижити.
Далі ми будемо нарешті рухатися пришвидшеними кроками у кращу соціально-економічну реальність".
23.02.2026 23:39 Ответить
Скоро всі міста будуть у цих променях
23.02.2026 23:39 Ответить
Ну от бачиш, виходу немає. Пиши рапорт безпосередньо на медведчука, нехай біжить до карло-пу і зупиняє війну. Вже всі російські цвинтарі переповнені.
24.02.2026 00:02 Ответить
Скоро вже піде п'ятий рік, як "скоро".
24.02.2026 00:23 Ответить
І скільки грошей на це все пішло? Скільки розікрали при цьому? Замість реальної допомоги військовим інвалідам, виплати гробових усім загиблим військовим, вони просто влаштували хвилину мовчання та оці танці на кістках. Ще б Сердючку запросили що б вона прямо там заспівала загиблим.
24.02.2026 02:32 Ответить
 
 