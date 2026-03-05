РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11217 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
865 4

ССО уничтожили ЗРС С-400 в Крыму и склады оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Подразделения Front-strike ССО провели серию точных ударов по ВОТ: уничтожен район базирования С-400 в Орловке, три склада ГСМ и объект ремонта врага. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины в телеграм.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Подразделения front-strike Сил специальных операций продолжают уничтожать "кровеносную систему" сил противника на временно оккупированных территориях Украины. За последние дни подразделения ССО провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага", - говорится в сообщении.

Среди пораженных целей:

  • район базирования ЗРС С-400 в оккупированной Орловке в Крыму;
  • три склада горюче-смазочных материалов врага - один в Мариуполе и два в Новоамвросиевском в Донецкой области;
  • в Амвросиевке уничтожен склад материально-технического обеспечения;
  • объект ремонтно-восстановительного подразделения врага в Зачатовке в Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 92 тыс. оккупантов уничтожено за зиму: дроны стали главным оружием, - Федоров

"Уничтожение складов ГСМ и МТС существенно подрывает наступательный потенциал врага.

Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического ослабления врага вести войну против Украины", - отмечают в ССО.

Что предшествовало?

В ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму

Автор: 

Мариуполь (840) уничтожение (7253) Донецкая область (5707) ССО (393) Бахчисарайский район (2) Донецкий район (51) Мариупольский район (75) Амвросиевка (2) Новоамвросиевское (1) Орловка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черговий Тріумф для ЗСУ!
Гарна робота!
показать весь комментарий
05.03.2026 12:09 Ответить
ППОцид триває, дуже добре.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:10 Ответить
Нужно уничтожать побольше Чебурашке которые твой дет надстроил для России. Чебурашка- огнемётная система залпового огня которую разработал дедушка Дениса Войцеховского житель Иерусалим.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:20 Ответить
Знищуємо аж бігом.
Мало вже залишилось, бо відосіков з їх феєричною детонацією вже майже немає.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:26 Ответить
 
 