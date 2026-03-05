ССО уничтожили ЗРС С-400 в Крыму и склады оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Подразделения Front-strike ССО провели серию точных ударов по ВОТ: уничтожен район базирования С-400 в Орловке, три склада ГСМ и объект ремонта врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины в телеграм.

"Подразделения front-strike Сил специальных операций продолжают уничтожать "кровеносную систему" сил противника на временно оккупированных территориях Украины. За последние дни подразделения ССО провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага", - говорится в сообщении.

Среди пораженных целей:

район базирования ЗРС С-400 в оккупированной Орловке в Крыму;

три склада горюче-смазочных материалов врага - один в Мариуполе и два в Новоамвросиевском в Донецкой области;

в Амвросиевке уничтожен склад материально-технического обеспечения;

объект ремонтно-восстановительного подразделения врага в Зачатовке в Донецкой области.

"Уничтожение складов ГСМ и МТС существенно подрывает наступательный потенциал врага.

Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического ослабления врага вести войну против Украины", - отмечают в ССО.

Что предшествовало?

В ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму