Оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек получил ранения

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Новодмитровка, Белозерка, Золотая Балка, Украинка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Антоновка, Веселое, Веровка, Инженерное, Николаевка, Отрадокаменка, Осокоровка, Приднепровское, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Белая Криница, Нововоронцовка, Казацкое, Львово, Никольское и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, грузовик и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

