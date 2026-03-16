ССО нанесли удар по складу ТС, базам ремонта техники и логистическому центру РФ в Крыму и на Запорожье. ВИДЕО

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ за три дня нанесли серию ударов по военным объектам противника на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Удары в Крыму

Как отмечается, успешно поражены склад ТСМ на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационные станции противника радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе.

Удары по Запорожской области

На оккупированной территории Запорожской области поражена вражеская база ремонта поврежденной бронированной техники в Якимовке, в Андреевке нанесены удары по базе технического обслуживания и складу материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники, а в Берестово нанесены удары по логистическому центру противника.

Читайте также: Поражены вражеские РЛС "Противник", "Пароль" и пусковая установка ЗРК С-400 "Триумф", - Генштаб

Удары средней дальности ССО

Удары средней дальности Middle-strike наносятся вглубь оккупированной врагом территории Украины на расстояние до нескольких сотен километров.

Этой серии поражений подразделениям Middle-strike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за вражескими объектами на временно оккупированных территориях Украины.

Поражение вражеских аэродромов, арсеналов, средств РЭБ и РЭР подрывает возможности противника. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины.

Смотрите также: Бойцы ССО уничтожают оккупантов в ближнем бою вблизи Покровска: "Вы кто такие?" - "Мы - ВСУ!". ВИДЕО