ССО нанесли удар по складу ТС, базам ремонта техники и логистическому центру РФ в Крыму и на Запорожье. ВИДЕО
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ за три дня нанесли серию ударов по военным объектам противника на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Удары в Крыму
Как отмечается, успешно поражены склад ТСМ на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационные станции противника радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе.
Удары по Запорожской области
На оккупированной территории Запорожской области поражена вражеская база ремонта поврежденной бронированной техники в Якимовке, в Андреевке нанесены удары по базе технического обслуживания и складу материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники, а в Берестово нанесены удары по логистическому центру противника.
Удары средней дальности ССО
- Удары средней дальности Middle-strike наносятся вглубь оккупированной врагом территории Украины на расстояние до нескольких сотен километров.
- Этой серии поражений подразделениям Middle-strike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за вражескими объектами на временно оккупированных территориях Украины.
- Поражение вражеских аэродромов, арсеналов, средств РЭБ и РЭР подрывает возможности противника. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль