ССО поразили ракетный пункт и склады боекомплекта в Крыму и на Запорожье

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 17 марта 2026 года уничтожили пункт управления ракетными комплексами в Крыму, элемент С-400 и склад боекомплекта на Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах специальных операций.

Успешные удары ССО по объектам противника на Запорожском направлении

В Верхнекурганном поражен пункт управления ракетными комплексами и мобильная огневая группа противника.

В Школьном дроном Сил специальных операций поражен замаскированный элемент из состава зенитно-ракетной системы С-400.

Поражение складов боеприпасов врага

В городке Терпение Запорожской области поражен склад боекомплекта российской 58-й общевойсковой армии.

"Удары Middle-strike наносятся по вражеским объектам на оккупированной территории Украины.

Последовательное поражение эшелонированной системы противовоздушной обороны противника существенно снижает его способность контролировать воздушное пространство и прикрывать собственные силы. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", — отмечают в ССО.

