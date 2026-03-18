Именно Иран помог РФ устроить блэкаут в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины не может быть положительного отношения к режиму в Иране, поскольку именно Тегеран учил РФ убивать украинцев с помощью "шахедов".
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мадриде, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина пыталась контактировать с режимом Ирана, чтобы Тегеран прекратил поставки оружия в РФ.
"Помимо партий шахедов, они учили их атаковать наших людей. Далее они передавали другое оружие: артиллерию, ракеты и т. д. После всего этого иранская сторона заявила, что поставок больше не будет, но они передали им (россиянам) лицензии и помогли построить два крупных завода по производству дронов.
Сегодня Россия вышла на тот уровень, когда применяет 350-500 дронов во время массированной атаки за одну ночь", - пояснил он.
Также, отметил Зеленский, в Украине был блэкаут.
"Достичь такого результата, как блэкаут в этой войне, можно было исключительно благодаря ударам по энергетике. А удары по энергетике наносили именно иранские дроны "Шахед" и баллистические ракеты.
Ничего положительного у нас к такому режиму, который все это делал с нашей страной, быть не может. Но они учили русских нас убивать, именно с помощью атакующих дронов. А мы передали странам Ближнего Востока нашу экспертизу, как защищаться. Это другой подход", - подытожил он.
ЗЕ
Міндіч
Коломойський що привів своєю пропагандою ЗЕ до влади і тд
Здаеться мені в серпні минулого року гаварящіє голови з тєлємарафєта гутарілі, що скоро буде тища шахедов в день. Ну і де це все? А по факту обично 50-100 бпла прилітає. Переоціюють вони рашкованів, ой переоцінюють
а фламінги де ? )
тому не треба зайвий раз нариватися
так шо обстрілювали та обстрілюють