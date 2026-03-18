Именно Иран помог РФ устроить блэкаут в Украине, - Зеленский

Зеленский рассказал об отношении к Ирану

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины не может быть положительного отношения к режиму в Иране, поскольку именно Тегеран учил РФ убивать украинцев с помощью "шахедов".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Мадриде, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина пыталась контактировать с режимом Ирана, чтобы Тегеран прекратил поставки оружия в РФ.

"Помимо партий шахедов, они учили их атаковать наших людей. Далее они передавали другое оружие: артиллерию, ракеты и т. д. После всего этого иранская сторона заявила, что поставок больше не будет, но они передали им (россиянам) лицензии и помогли построить два крупных завода по производству дронов.

Сегодня Россия вышла на тот уровень, когда применяет 350-500 дронов во время массированной атаки за одну ночь", - пояснил он.

Также, отметил Зеленский, в Украине был блэкаут.

"Достичь такого результата, как блэкаут в этой войне, можно было исключительно благодаря ударам по энергетике. А удары по энергетике наносили именно иранские дроны "Шахед" и баллистические ракеты.

Ничего положительного у нас к такому режиму, который все это делал с нашей страной, быть не может. Но они учили русских нас убивать, именно с помощью атакующих дронов. А мы передали странам Ближнего Востока нашу экспертизу, как защищаться. Это другой подход", - подытожил он.

Та не - ЕВРЕЇ

ЗЕ
Міндіч
Коломойський що привів своєю пропагандою ЗЕ до влади і тд
18.03.2026 14:55 Ответить
Сьогодні Росія вийшла на той рівень, коли застосовує 350-500 дронів під час масованої атаки за одну ніч"

Здаеться мені в серпні минулого року гаварящіє голови з тєлємарафєта гутарілі, що скоро буде тища шахедов в день. Ну і де це все? А по факту обично 50-100 бпла прилітає. Переоціюють вони рашкованів, ой переоцінюють
18.03.2026 14:55 Ответить
***** навчає та допомагає аятолам вбивати американських та ізраїльських вояків, за що рудий цьомає свого корєша ***** в дупу
18.03.2026 14:55 Ответить
zельоні гниди допомогли

а фламінги де ? )
18.03.2026 14:57 Ответить
Так писали ж шо кацапня по виробництву жахнула, прийшлось його переносити в інше місце чи країну, не знаю...
18.03.2026 15:00 Ответить
цей дебіл хоче, щоб нас ще й іран обстрілював?
18.03.2026 15:00 Ответить
Так він і обстрілював. І не тільки іран, ще й бібізяни північнокорейські ешалонами ***** постачали ракети та снаряди. А іран теж саме робив тільки замісто снарядів шехеди кацапам давав ще й потужні заводи допоміг збудувати свинособакам.
18.03.2026 15:02 Ответить
іран нас ще не обстрілював, але погрози такі були

тому не треба зайвий раз нариватися
18.03.2026 15:04 Ответить
перші кілька місяців з жовтня 22-го саме іранські підари по нам шахєдами лупашили з територій ********** та бульбостану, бо кацапські підари на той час ще не були у темі як і шо
так шо обстрілювали та обстрілюють
18.03.2026 15:11 Ответить
Шось знайоме з серії, "не треба дратувати мАЦкву бо путьЄн нападе"...
18.03.2026 15:11 Ответить
І шо ти зробиш проти цього? Пукнеш в калюжу?
18.03.2026 15:00 Ответить
У голобородика бзик на оце його "рускі"? Скажіть вже йому хто-небудь, що такого слова навіть немає. Новоязець неосвічений з подарованим дипломом юриста 🤮
18.03.2026 15:04 Ответить
 
 