РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12651 посетитель онлайн
Новости Незаконное хранение оружия
112 6

Мужчине из Киевской области, который хранил в гараже гранату и тротил, сообщили о подозрении

 Национальная полиция Украины сообщила о предъявлении подозрения 49-летнему жителю поселка Барышевка, который незаконно хранил в гараже гранату Ф-1, взрыватель, тротиловые шашки и дымовую гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

В Броварском районе правоохранители задокументировали местного жителя, который незаконно хранил гранату и тротиловые шашки. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Смотрите также: Гранаты, детонаторы и FPV-дрон: в Ровенской области мужчина перевозил боеприпасы. ФОТОрепортаж

Инцидент произошел в поселке Барышевка. Во время патрулирования территории сотрудники полиции выявили 49-летнего злоумышленника, который в гаражном помещении недалеко от места проживания хранил боеприпасы и взрывчатые вещества.

Что обнаружили в ходе осмотра

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли

  • корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней типа УЗРГМ-2
  • тротиловые шашки
  • дымовую гранату.

Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Смотрите также: Задержан житель Киевской области: мужчина незаконно хранил пулемет и гранаты. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрывчатка граната Киевская область подозрение Броварский район Барышевка
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотів рибу глушити - а гранатою полірнути це діло
показать весь комментарий
31.03.2026 15:28 Ответить
Може піаніста?
показать весь комментарий
31.03.2026 15:34 Ответить
Мабуть, хотів Чоловік, звернутися голосно до отих служок у ВРУ?!?!
Щоб і стефанчук з корнієнком, теж голосно обісралися у переддень їх дієвої люстрації, в Марїнському парку?!?!?!
показать весь комментарий
31.03.2026 15:32 Ответить
В мене г ільзи є, то теж мо підозра буде?
показать весь комментарий
31.03.2026 15:32 Ответить
Може це не зовсім скромно, але я б хотів ще й кулемета...
показать весь комментарий
31.03.2026 15:33 Ответить
якщо із своїм обладнанням, то фсб більше платить.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:39 Ответить
 
 