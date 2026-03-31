Мужчине из Киевской области, который хранил в гараже гранату и тротил, сообщили о подозрении

Национальная полиция Украины сообщила о предъявлении подозрения 49-летнему жителю поселка Барышевка, который незаконно хранил в гараже гранату Ф-1, взрыватель, тротиловые шашки и дымовую гранату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

В Броварском районе правоохранители задокументировали местного жителя, который незаконно хранил гранату и тротиловые шашки. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в поселке Барышевка. Во время патрулирования территории сотрудники полиции выявили 49-летнего злоумышленника, который в гаражном помещении недалеко от места проживания хранил боеприпасы и взрывчатые вещества.

Что обнаружили в ходе осмотра

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли

корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней типа УЗРГМ-2

тротиловые шашки

дымовую гранату.

Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

