Мужчине из Киевской области, который хранил в гараже гранату и тротил, сообщили о подозрении
Национальная полиция Украины сообщила о предъявлении подозрения 49-летнему жителю поселка Барышевка, который незаконно хранил в гараже гранату Ф-1, взрыватель, тротиловые шашки и дымовую гранату.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
В Броварском районе правоохранители задокументировали местного жителя, который незаконно хранил гранату и тротиловые шашки. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел в поселке Барышевка. Во время патрулирования территории сотрудники полиции выявили 49-летнего злоумышленника, который в гаражном помещении недалеко от места проживания хранил боеприпасы и взрывчатые вещества.
Что обнаружили в ходе осмотра
В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли
- корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней типа УЗРГМ-2
- тротиловые шашки
- дымовую гранату.
Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.
