Украина впервые превзошла Россию по количеству запущенных беспилотников, - СМИ

По данным Воздушных сил ВСУ и Минобороны РФ, в марте Украина впервые обогнала Россию по количеству запущенных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ABC News.

Отмечается, чтороссийское оборонное ведомство заявило о сбивании 7347 украинских беспилотников за март, что составляет в среднем 237 БПЛА ежедневно. Это самый высокий месячный показатель, о котором когда-либо сообщала Россия. В то же время в материале отмечается, что враг публикует данные о беспилотниках, которые, по утверждению Минобороны, были сбиты.

Украинские Воздушные силы, в свою очередь, сообщили, что в течение марта столкнулись с 6462 российскими беспилотниками и 138 ракетами различных типов. Из них 5833 БПЛА и 102 ракеты, что составляет около 90% и чуть менее 74% соответственно, были перехвачены или уничтожены.

Таким образом, как пишет ABC News, Украина в марте ежедневно сталкивалась в среднем с более чем 208 дронами и четырьмя ракетами.

Обе стороны могут преувеличивать данные об атаках и ПВО

Журналисты отмечают, что не имеют возможности самостоятельно проверить заявления как украинской, так и российской сторон относительно результатов воздушных атак. Об этом говорится в материале ABC News.

Эксперты предполагают, что обе стороны могут как завышать эффективность своих систем противовоздушной обороны, так и преувеличивать масштабы атак для информационного воздействия.

Данные Воздушных сил Украины

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину 141 ударным беспилотником типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другими дронами.

Украинская сторона заявляет, что было зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в 13 местах.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее отмечал, что Россия постоянно меняет тактику применения беспилотников.

По его словам, меняются как время атак, так и количество дронов, а также направления ударов. РФ также модернизирует свои средства поражения, запуская БПЛА одновременно с разных направлений по разным регионам Украины.

Специалисты подчеркивают, что современная война все больше сопровождается информационным компонентом, где заявления о результатах атак часто имеют не только военное, но и пропагандистское значение.