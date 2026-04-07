Украина впервые превзошла Россию по количеству запущенных беспилотников, - СМИ

Дронная война: Украина впервые превзошла РФ по количеству атак

По данным Воздушных сил ВСУ и Минобороны РФ, в марте Украина впервые обогнала Россию по количеству запущенных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ABC News.

Отмечается, чтороссийское оборонное ведомство заявило о сбивании 7347 украинских беспилотников за март, что составляет в среднем 237 БПЛА ежедневно. Это самый высокий месячный показатель, о котором когда-либо сообщала Россия. В то же время в материале отмечается, что враг публикует данные о беспилотниках, которые, по утверждению Минобороны, были сбиты.

Украинские Воздушные силы, в свою очередь, сообщили, что в течение марта столкнулись с 6462 российскими беспилотниками и 138 ракетами различных типов. Из них 5833 БПЛА и 102 ракеты, что составляет около 90% и чуть менее 74% соответственно, были перехвачены или уничтожены.

Таким образом, как пишет ABC News, Украина в марте ежедневно сталкивалась в среднем с более чем 208 дронами и четырьмя ракетами.

Обе стороны могут преувеличивать данные об атаках и ПВО

Журналисты отмечают, что не имеют возможности самостоятельно проверить заявления как украинской, так и российской сторон относительно результатов воздушных атак. Об этом говорится в материале ABC News.

Эксперты предполагают, что обе стороны могут как завышать эффективность своих систем противовоздушной обороны, так и преувеличивать масштабы атак для информационного воздействия.

Данные Воздушных сил Украины

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину 141 ударным беспилотником типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и другими дронами.

Украинская сторона заявляет, что было зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в 13 местах.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее отмечал, что Россия постоянно меняет тактику применения беспилотников.

По его словам, меняются как время атак, так и количество дронов, а также направления ударов. РФ также модернизирует свои средства поражения, запуская БПЛА одновременно с разных направлений по разным регионам Украины.

Специалисты подчеркивают, что современная война все больше сопровождается информационным компонентом, где заявления о результатах атак часто имеют не только военное, но и пропагандистское значение.

Топ комментарии
+2
Україна вперше перевищила Росію за кількістю запущених безпілотників

а, за кількістю вражених цілей?

чи, це інфа по типу: китай більше всіх у світі запускає фейрверків?
більше всіх у світі кенгуру, живе в австралії?
більше всіх у світі фордів, їздить по сша?
07.04.2026 07:53 Ответить
+1
Після таких статтей треба одразу заміряти рейтинг зеленського і публікувати на радість зехолопам
07.04.2026 08:09 Ответить
+1
... и самый большой в мире % лохов среди избирателей живёт в Украине.
07.04.2026 08:13 Ответить
мавіків ?
07.04.2026 07:39 Ответить
А безпілотники є різного класу.
Одні коштують 1000$, інші 100000$.
07.04.2026 07:42 Ответить
Головне звичайно - результативність. Долетів і знищив?
07.04.2026 07:50 Ответить
Кацапам "збрехать - що дурному з гори збігти...". Вони брешуть так само, як брехали про танки і літаки, у СРСР та Німеччині, у ІІ Світову...Тоді брехали про ВСЕ що могло підняться в повітря, і все , що мало якусь броню, включали у авіацію і бронетанкові сили, у Німеччини, і писали тільки про нові типи літаків і танків - у себе. Це робилося для того, щоб виправдать розгром РСЧА, в 1941 році... Тепер подібна картина - пишуть про велику масу наших БПЛА, щоб виправдать відсутність успіхів на фронті, і нездатність ППО , у тилу, протистоять нашим безпілотникам...
07.04.2026 08:20 Ответить
Думаю,що обидві сторони ---СИЛЬНО БРЕШУТЬ
07.04.2026 07:42 Ответить
Україна вперше перевищила Росію за кількістю запущених безпілотників

а, за кількістю вражених цілей?

чи, це інфа по типу: китай більше всіх у світі запускає фейрверків?
більше всіх у світі кенгуру, живе в австралії?
більше всіх у світі фордів, їздить по сша?
показать весь комментарий
07.04.2026 07:53 Ответить
... и самый большой в мире % лохов среди избирателей живёт в Украине.
показать весь комментарий
07.04.2026 08:13 Ответить
Найбільший % "лохов" живе у США... Бо наші "лохи" голосували за "Блазня", не маючи перед очима реального прикладу "Віслюка на троні", а американці, бачачи приклад українців, бачивши "фортелі" Трампа, в період першого президентства та в період правління Байдена, все-таки вибрали, переважно, "лохів"-виборців, які проголосували за "Найвеличнішого всесвітнього "Блазня"...
07.04.2026 08:28 Ответить
Тут как сказать. В Штатах есть упоротые сторонники Респов и Демов, которые проголосуют хоть за чорта лысого, только чтобы из их партии. У нас такие тоже есть (Йуля-Йуля). А вот чтобы проголосовали за кусок парашного дерьма вообще без партии, а параллельно ему на коленках слепили "партию" из отбитых на всю голову дегенератов типа Безуглой и Каклеты, а тупорылый скот за это ещё раз проголосовал- такое только у нас возможно.
07.04.2026 08:34 Ответить
Первый шаг к победе над парашей: количество ежедневных ударов по мааацкве должно превысить количество ударов параши по всем городам Украины вместе взятое. А пока ударов по мааацкве 0, никакой победы и даже заморозки войны не будет.
07.04.2026 08:01 Ответить
Після таких статтей треба одразу заміряти рейтинг зеленського і публікувати на радість зехолопам
показать весь комментарий
07.04.2026 08:09 Ответить
Ну це така собі "математика", рахувати кількість українських дронів, спираючись на брехливу інформацію умовного кацапського КАЛОшенкова.
07.04.2026 08:22 Ответить
Песенку Пугачёва пела, То-ли ещё будет, то-ли ещё будет, то-ли ещё будет о-ё-ёй...
07.04.2026 08:29 Ответить
 
 