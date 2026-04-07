Спецподразделение ВМС "Ангелы" провело сложную операцию и эвакуировало родственника морпеха из зоны оккупации. ВИДЕО

Военно-морские силы Украины провели сложную многоэтапную операцию по эвакуации родственника военнослужащего морской пехоты с оккупированной территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Как проходила операция

Операцию осуществляло подразделение специальной разведки ВМС "Ангелы". Точные временные рамки не разглашаются.

Мужчина долгое время скрывался от российских военных. Его объявили в розыск после того, как он, защищая свое имущество, застрелил одного оккупанта и ранил другого.

Во время этого столкновения он сам получил сквозное ранение, был задержан и доставлен в больницу.

Побег и годы скрывания

Из больницы мужчина сумел сбежать и, несмотря на ранение, преодолел пешком около 60 километров.

После этого он годами скрывался и сопротивлялся оккупационным властям, пока не смог установить связь с родными.

Ход эвакуации

К операции привлекли подразделения морской пехоты, 79-й пограничный отряд ГПСУ и 426-й отдельный полк беспилотных систем.

После установления контакта мужчину подробно проинструктировали относительно маршрута и поведения на блокпостах.

Из-за сложной ситуации с безопасностью часть пути – около 10 км – он преодолел на велосипеде до точки встречи.

Весь маршрут контролировали разведывательные БПЛА, а прикрытие обеспечивали FPV-дроны. Для создания безопасного коридора украинские дроны атаковали вражеские блокпосты.

Завершение операции

После встречи с группой сопровождения движение продолжилось по полевым дорогам в обход позиций противника. Часть маршрута пришлось пройти пешком.

В итоге мужчину успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, где он уже встретился с родными.

Справка

Подразделение "Ангелы" за четыре года спасло 104 военных и гражданских и продолжает выполнять подобные операции.

