Спецподразделение ВМС "Ангелы" провело сложную операцию и эвакуировало родственника морпеха из зоны оккупации. ВИДЕО
Военно-морские силы Украины провели сложную многоэтапную операцию по эвакуации родственника военнослужащего морской пехоты с оккупированной территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
Как проходила операция
Операцию осуществляло подразделение специальной разведки ВМС "Ангелы". Точные временные рамки не разглашаются.
Мужчина долгое время скрывался от российских военных. Его объявили в розыск после того, как он, защищая свое имущество, застрелил одного оккупанта и ранил другого.
Во время этого столкновения он сам получил сквозное ранение, был задержан и доставлен в больницу.
Побег и годы скрывания
Из больницы мужчина сумел сбежать и, несмотря на ранение, преодолел пешком около 60 километров.
После этого он годами скрывался и сопротивлялся оккупационным властям, пока не смог установить связь с родными.
Ход эвакуации
К операции привлекли подразделения морской пехоты, 79-й пограничный отряд ГПСУ и 426-й отдельный полк беспилотных систем.
После установления контакта мужчину подробно проинструктировали относительно маршрута и поведения на блокпостах.
Из-за сложной ситуации с безопасностью часть пути – около 10 км – он преодолел на велосипеде до точки встречи.
Весь маршрут контролировали разведывательные БПЛА, а прикрытие обеспечивали FPV-дроны. Для создания безопасного коридора украинские дроны атаковали вражеские блокпосты.
Завершение операции
После встречи с группой сопровождения движение продолжилось по полевым дорогам в обход позиций противника. Часть маршрута пришлось пройти пешком.
В итоге мужчину успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, где он уже встретился с родными.
Справка
Подразделение "Ангелы" за четыре года спасло 104 военных и гражданских и продолжает выполнять подобные операции.
Тут спасали родича військовослужбовця-морпіха.
Я нічого не чув про спецоперацію по визволенню з території противника
родичів, тобто, батьків головнокомандувача ЗСУ...
Може, хтось чув?