Силы беспилотных систем ВСУ поразили 16 российских целей, в частности ЗРК и "Искандеры"

Украинские беспилотные силы нанесли удары по 16 целям РФ, включая базы ОТРК "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

По его словам, две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в Межгорье и Курортном во временно оккупированном Крыму поразили пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра".

Также нанесены удары по ЗРК "Оса-АК" в Водяном Донецкой области, ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму, нефтебазам в Октябрьском и Глубоком Яру в Крыму, ЗРК "Бук-М1" в Батаговке Запорожской области, складу боеприпасов ЧФ РФ в Межгорье в Крыму, мастерской и складу БПЛА "Рубикон" в Горном Донецкой области.

Кроме того, СБС присоединились к удару по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края РФ. В то же время, отметил Бровди, об этой операции сообщит Генштаб ВСУ.

так це повідомляли місяць назад і знову ця інфа після обстрілів, для чого...
16.04.2026 13:58 Ответить
на брянщині ******** дуже просять, щоб прилетіло. Дай Боже, щоб і до брянських іскандерів колись дійшла черга
16.04.2026 14:30 Ответить
 
 