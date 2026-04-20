РФ атаковала Запорожье: в городе вспыхнул пожар

Взрывы в Запорожье: россияне нанесли удар по городу

Днём 20 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки возник пожар, в городе слышны повторяющиеся взрывы, продолжается воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Враг атаковал областной центр. Возник пожар", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Федоров подчеркнул, что угроза ударных беспилотников по Запорожской области сохраняется.

Что предшествовало?

В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.

Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.

Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район. Есть пострадавшие.

Запорожье, обстрел, пожар, Запорожская область, Запорожский район
❗️Суми можуть опинитися в напівоточенні - це дуже загрозлива ситуація, адже там почалися активні штурми. Без упину атака КАБ і артилерією ворога, - журналістка ТСН Кирієнко.
20.04.2026 12:18 Ответить
 
 