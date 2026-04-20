РФ атаковала Запорожье: в городе вспыхнул пожар
Днём 20 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки возник пожар, в городе слышны повторяющиеся взрывы, продолжается воздушная тревога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Враг атаковал областной центр. Возник пожар", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
Федоров подчеркнул, что угроза ударных беспилотников по Запорожской области сохраняется.
Что предшествовало?
В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.
Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.
Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район. Есть пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль