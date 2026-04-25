Новости Визит Зеленского в Азербайджан
Азербайджан подарил Украине пять пассажирских автобусов

В ходе официального визита украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Азербайджан было передано 100 пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в соцсети Х.

Глава МИД Андрей Сибига опубликовал фото транспортных средств и заявил, что Азербайджан с 2022 года предоставил Украине помощь на сумму более 45 миллионов долларов. Она включала генераторы, трансформаторы и другое критически важное оборудование для энергосистемы.

"В ходе этого визита Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших громад.

С 2022 года Азербайджан неоднократно вносил свой вклад в поддержку украинского народа. В частности, он предоставил гуманитарную помощь на сумму более 45 миллионов долларов, включая мощные генераторы, трансформаторы и критически важное оборудование, которое помогает поддерживать работу нашей энергетической системы в условиях постоянных атак", — отметил Андрей Сибига.

Гуманитарная поддержка и помощь энергетике

Украина регулярно получает от Азербайджана помощь, направленную на поддержку инфраструктуры, пострадавшей от российских атак. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который остается одним из самых уязвимых.

Сибига также отдельно отметил поддержку детей, пострадавших от войны. Более 500 украинских детей прошли реабилитационные программы на территории Азербайджана.

Переговоры и новые договоренности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита 25 апреля стороны подписали шесть двусторонних документов. Они охватывают различные направления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

По словам украинской стороны, договоренности направлены на дальнейшее укрепление политических и гуманитарных связей между государствами.

  • Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в Азербайджане и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и есть прекрасные возможности для совместного производства.

25.04.2026 21:50 Ответить
не ***** кацап . завдяки "подарункам " Україна досі їбаше русню
25.04.2026 21:54 Ответить
Азербайджан подарував Україні п'ять пасажирських автобусів

Під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським до Азербайджану було передано (сс)???? пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3612397
25.04.2026 21:45 Ответить
По багатому
25.04.2026 21:46 Ответить
25.04.2026 21:50 Ответить
давно пора
25.04.2026 21:53 Ответить
це правда
25.04.2026 21:59 Ответить
Дарованому коню в зуби не заглядають - а більшість країн світу нам подарували шиш з маслом
25.04.2026 21:53 Ответить
25.04.2026 21:54 Ответить
Чого тобі - болєзнєний? - сильно бошкою в"їбався?
25.04.2026 21:56 Ответить
В Омане зеленскому ничего не подарили
25.04.2026 21:58 Ответить
Дякуємо, Друзі.
25.04.2026 22:09 Ответить
Так 100 чи 5?
25.04.2026 22:13 Ответить
Автобуси поїдуть в Монако для перевезення обслуги?
25.04.2026 22:17 Ответить
 
 