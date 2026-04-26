Стефанишина о стрельбе на ужине для корреспондентов Белого дома: Это попытка покушения на Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу в ресторане для корреспондентов Белого дома попыткой покушения на президента Дональда Трампа, который также присутствовал в ресторане на мероприятии.

Об этом Стефанишина рассказала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментарий Стефанишиной

"Покушение на президента США Д. Трампа. С президентом и первой леди США все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату", - написала она.

Госпожа посол также публикует фото, снятые за минуту до стрельбы и после.







Что предшествовало?

Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.

