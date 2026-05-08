Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. ВИДЕО
Впервые за 20 лет сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В соцсетях публикуют реакцию сборной Украины по хоккею после выхода в элитный дивизион.
Детали
Это произошло по итогам последнего тура дивизиона IA. Украине для выхода в элиту нужно было, чтобы реализовались как минимум два условия: победа над Японией в основное время, а также потерянное очко Польшей в заключительной игре против Литвы.
Матч против Японии Украина закончила победой со счетом 3:1. После этого состоялся поединок Польша — Литва, который закончился вничью.
Таким образом, Польша потеряла необходимые очки, чтобы догнать Украину в таблице, а украинцы финишировали в топ-2 таблицы.
Что известно о возвращении сборной Украины в элитный дивизион ЧМ по хоккею
- Для Украины это возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Последний раз среди лучших команд мира Украина играла в 2007 году.
- Всего в элитном дивизионе Украина провела девять сезонов (с 1999 по 2007 год). Лучшим результатом "сине-желтых" в элите было 9-е место на чемпионате мира-2002.
Каким был путь сборной Украины в элиту чемпионата мира по хоккею
- 2007 год — вылет из элитного дивизиона
- 2008-2009 годы — дивизион IB
- 2010-2012 годы — дивизион IA
- 2013-2017 годы — пребывание между дивизионами IB и IA
- 2018-2024 годы — дивизион IB
- 2025–2026 годы — дивизион IA.
