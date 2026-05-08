Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. ВИДЕО

Впервые за 20 лет сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В соцсетях публикуют реакцию сборной Украины по хоккею после выхода в элитный дивизион.

Детали

Это произошло по итогам последнего тура дивизиона IA. Украине для выхода в элиту нужно было, чтобы реализовались как минимум два условия: победа над Японией в основное время, а также потерянное очко Польшей в заключительной игре против Литвы.

Матч против Японии Украина закончила победой со счетом 3:1. После этого состоялся поединок Польша — Литва, который закончился вничью.

Таким образом, Польша потеряла необходимые очки, чтобы догнать Украину в таблице, а украинцы финишировали в топ-2 таблицы.

Что известно о возвращении сборной Украины в элитный дивизион ЧМ по хоккею

  • Для Украины это возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

    Последний раз среди лучших команд мира Украина играла в 2007 году.

  • Всего в элитном дивизионе Украина провела девять сезонов (с 1999 по 2007 год). Лучшим результатом "сине-желтых" в элите было 9-е место на чемпионате мира-2002.

Каким был путь сборной Украины в элиту чемпионата мира по хоккею

  • 2007 год — вылет из элитного дивизиона
  • 2008-2009 годы — дивизион IB
  • 2010-2012 годы — дивизион IA
  • 2013-2017 годы — пребывание между дивизионами IB и IA
  • 2018-2024 годы — дивизион IB
  • 2025–2026 годы — дивизион IA.

Ну нарештііііі
08.05.2026 23:41 Ответить
Дяка Литві. Допомогли.
08.05.2026 23:42 Ответить
Це тут, у мене, в Сосновці відбувається
08.05.2026 23:45 Ответить
Неймовірно. Круто. Велетні!
08.05.2026 23:56 Ответить
На болотах пукани палають як НПЗ. Адже вони хер смокчуть, а не грають на ЧС. Тільки і верещать "бєз нас єта нє чємпіанат"
09.05.2026 00:07 Ответить
Дякуэмо,хлопці. В такі часи... в таких умовах... ! Дякуємо.
09.05.2026 00:13 Ответить
Цього разу справді молодці! Якщо не вилетять з елітного дивізіону одразу - стануть героями. Окремий респект - Христичу. Ще один доказ, що найкращим тменером для збірної Україри є українець. Доя наших футболістів таким був би Маркевич. На жаль, через комчнду з владних кабінетів його кандидатуру зарубали. Нагадаю, Маркевич збірну з футболу тренував деякий час і не програв жодного матчу.
09.05.2026 00:24 Ответить
вилетять. Одразу. Війна нікуди не поділась і не скоро закінситься.
09.05.2026 01:04 Ответить
Пока одни в окопах теряют конечности другие здоровые бычки шайбу гоняют по льду. В принципе, эта новость - суть этой войны, где лучшая часть общества умирает на фронте и от усталости в волонтерской работе, а вторая живет в параллельной вселенной с плясками и плядками откупаясь при этом донатами и видением бурной деятельности
