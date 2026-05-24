Атака РФ на Киев: погибли 2 человека, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Число погибших в результате массированной атаки врага на столицу возросло до двух.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о пострадавших?

По словам Кличко, пострадали 44 человека. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе — двух детей (в состоянии средней тяжести). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Полетять на мацкву Фламінго, чи замість них відправити Зєлю з Ко ?
24.05.2026 09:08 Ответить
Не полетять, їх просто мабуть немає. Сім років Голобородько брехав і про мільйон дронів і про 3000 крилатих ракет і про блекаут в москві, а сам разом зі своїм оточенням будує собі ''династії'', пансіонати в Карпатах і викуповують нерухомість в Дубаях.
Сам сидів в глибокому бункері, а народ з дітьми в своїх квартирах. Хто мав би захистити українців? Де необхідна кількість укриттів на 4-му році війни?
А кацапам ніколи не буде прощення. Це не народ, в зграя потвор.
24.05.2026 09:17 Ответить
Ну ответ по моЦкве пора давать, обещано было много а на выходе практически ноль, надо давать ответ а то у людей вопросов много накопилось и вопросов неприятных.
24.05.2026 09:46 Ответить
 
 