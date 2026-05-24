Атака РФ на Киев: погибли 2 человека, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии. ВИДЕО
Число погибших в результате массированной атаки врага на столицу возросло до двух.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о пострадавших?
По словам Кличко, пострадали 44 человека. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе — двух детей (в состоянии средней тяжести). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сам сидів в глибокому бункері, а народ з дітьми в своїх квартирах. Хто мав би захистити українців? Де необхідна кількість укриттів на 4-му році війни?
А кацапам ніколи не буде прощення. Це не народ, в зграя потвор.