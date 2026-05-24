Атака РФ на Киев: погибли 2 человека, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Число погибших в результате массированной атаки врага на столицу возросло до двух.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о пострадавших?

По словам Кличко, пострадали 44 человека. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе — двух детей (в состоянии средней тяжести). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига — к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Получили данные от партнеров о подготовке РФ удара с применением "Орешника"