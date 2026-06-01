Воины 115 ОМБр зачистили Новоплатоновку от инфильтрированных групп противника, - ГОС

Новоплатоновку в Харьковской области очистили от врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Детали успешной операции

Как отмечается, бойцы 115 ОМБр провели успешную операцию по зачистке Новоплатоновки от инфильтрированных групп противника.

"Во время выполнения задачи применялся наземный роботизированный комплекс, который обеспечил огневое прикрытие и помог украинским воинам выполнить поставленные задачи", — говорится в сообщении.

Более подробной информации об операции воинов 115-й механизированной бригады на данный момент нет.