Комбрига 28 ОМБр Куликовского уволили: его бригада стоит на Константиновском направлении, - СМИ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский освободил от должности командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода полковника Анатолия Куликовского. Причиной такого шага стал прорыв оккупантов на одном из участков обороны, что существенно ухудшило ситуацию на всем Константиновском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бабель".

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Изданию подтвердили эту информацию на условиях анонимности независимо друг от друга два офицера ВСУ из разных звеньев вертикали военного управления. Оба источника уже ознакомлены с соответствующим приказом главнокомандующего.

Что известно?

Отмечается, что до окончательного "завершения кадровых процедур" полковник Куликовский пока продолжает исполнять свои непосредственные обязанности главы бригады.

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Связь с визитом Сырского на передовую

Этому кадровому решению предшествовала личная поездка главнокомандующего. Из официальных сообщений канала "СЫРСКИЙ" известно, что главнокомандующий ВСУ посещал Константиновское направление не позднее 30 мая.

Судя по обнародованным официальным видеоматериалам, Александр Сырский находился непосредственно на командном пункте 11-го армейского корпуса, который в настоящее время возглавляет бригадный генерал Алексей Майстренко.

Потеря позиций и угроза для Константиновки

Воины 28-й ОМБр длительное время выполняют боевые задачи на Константиновском направлении. Пояс ответственности подразделения охватывает критически важные участки обороны:

Со стороны Часова Яра;

На подступах к Торецку;

Вдоль стратегической автодороги Н-32 (трасса на Покровск).

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Как рассказывают собеседники "Бабеля", командира бригады уволили из-за того, что подразделения 28-й бригады вместе с "соседями" не смогли удержать один из важных оборонительных рубежей. Это привело к изменению оперативной ситуации на всем направлении.

Сейчас российские захватчики осуществляют наступление на Константиновку. Зимой оккупационные войска пытались штурмовать город с юго-восточного направления, продвигаясь вдоль реки Наумиха, однако понесли большие потери и не достигли успеха.

Весной командование РФ изменило тактику. Вместо прямых лобовых атак россияне начали заходить с флангов — через села Бересток и Ступочки. Опасность заключается в том, что эти населенные пункты расположены на господствующих высотах, которые более чем на 100 метров выше самой Константиновки, что создает серьезную угрозу для дальнейшей обороны города.

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