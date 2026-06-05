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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Константиновское направление
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Комбрига 28 ОМБр Куликовского уволили: его бригада стоит на Константиновском направлении, - СМИ

Командир 28 ОМБр Анатолий Куликовский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский освободил от должности командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода полковника Анатолия Куликовского. Причиной такого шага стал прорыв оккупантов на одном из участков обороны, что существенно ухудшило ситуацию на всем Константиновском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Бабель".

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Изданию подтвердили эту информацию на условиях анонимности независимо друг от друга два офицера ВСУ из разных звеньев вертикали военного управления. Оба источника уже ознакомлены с соответствующим приказом главнокомандующего.

Что известно?

Отмечается, что до окончательного "завершения кадровых процедур" полковник Куликовский пока продолжает исполнять свои непосредственные обязанности главы бригады.

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Связь с визитом Сырского на передовую

Этому кадровому решению предшествовала личная поездка главнокомандующего. Из официальных сообщений канала "СЫРСКИЙ" известно, что главнокомандующий ВСУ посещал Константиновское направление не позднее 30 мая.

Судя по обнародованным официальным видеоматериалам, Александр Сырский находился непосредственно на командном пункте 11-го армейского корпуса, который в настоящее время возглавляет бригадный генерал Алексей Майстренко. 

Потеря позиций и угроза для Константиновки

Воины 28-й ОМБр длительное время выполняют боевые задачи на Константиновском направлении. Пояс ответственности подразделения охватывает критически важные участки обороны:

  • Со стороны Часова Яра;

  • На подступах к Торецку;

  • Вдоль стратегической автодороги Н-32 (трасса на Покровск).

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Как рассказывают собеседники "Бабеля", командира бригады уволили из-за того, что подразделения 28-й бригады вместе с "соседями" не смогли удержать один из важных оборонительных рубежей. Это привело к изменению оперативной ситуации на всем направлении. 

Сейчас российские захватчики осуществляют наступление на Константиновку. Зимой оккупационные войска пытались штурмовать город с юго-восточного направления, продвигаясь вдоль реки Наумиха, однако понесли большие потери и не достигли успеха.

Весной командование РФ изменило тактику. Вместо прямых лобовых атак россияне начали заходить с флангов — через села Бересток и Ступочки. Опасность заключается в том, что эти населенные пункты расположены на господствующих высотах, которые более чем на 100 метров выше самой Константиновки, что создает серьезную угрозу для дальнейшей обороны города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделения БПЛА 28-й ОМБр уничтожили 27 единиц техники оккупантов на подступах к Константиновке. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12404) 28 отдельная механизированная бригада (209) ВСУ (7778) Александр Сырский (922) Покровский район (1760) Константиновка (80)
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Топ комментарии
+3
Беруть у кліщі - пізно кинулись рятувати
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05.06.2026 17:42 Ответить
+1
Розумних не беруть в правительство. Не можна щоб хтось був розумнішим за командувача
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05.06.2026 17:55 Ответить
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Беруть у кліщі - пізно кинулись рятувати
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05.06.2026 17:42 Ответить
Дуже розумно в критичний момент звільнити комбрига і не призначити іншого.
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05.06.2026 17:44 Ответить
"розумно" залежить від мети
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05.06.2026 17:49 Ответить
Розумних не беруть в правительство. Не можна щоб хтось був розумнішим за командувача
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05.06.2026 17:55 Ответить
Так це прорахунки Сирського. Це вже не вперше відбувається на фронті. Генштаб нічого не робить щоб посилити бригади якісним особовим складом. Наловлять пенсіонерів та інвалідів і роблять вигляд що це солдати! Молодь досі гуляє і п'є пиво поки 50-60 річні тримають фронт!
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05.06.2026 17:47 Ответить
Сам Сырский настолько наполеон, шо никакие неудачи ни почем.
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05.06.2026 17:47 Ответить
голобородько виконує наказ з кремля,здає донбас,як і вимагає *****,що тут незрозумілого
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05.06.2026 17:47 Ответить
Боремся со следствием, а не с причинами. Чисто совковская метода, главное-найти виноватого. А почему не удержали, какие причины - разбираться никто не будет.
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05.06.2026 17:48 Ответить
А шо, комбриг повинен був особисто затикать той прорив чи Сирський повинен був терміново надати комбригу сили та засоби для ліквидації прориву з власного резерву?
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05.06.2026 17:50 Ответить
Вопрос явно был риторическим. Все збс.
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05.06.2026 17:57 Ответить
Так хай сирський покаже як треба воювати, а змінювати командирів, підрозділи яких, скоріше всього, не забезпечили необхідним озброєнням це не вихід. Або він повинен був, як москалі, положити всіх, але виконати завдання тих хто нічого не розуміє
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05.06.2026 17:52 Ответить
Смуга відповідальності підрозділу охоплює критично важливі ділянки оборони:
Зі сторони Часового Яру;
На підступах до Торецька; Джерело: https://censor.net/ua/n4006942
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05.06.2026 18:18 Ответить
Сцирський реагує як завжди : коли вже срака((..
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05.06.2026 18:21 Ответить
 
 