Россия атаковала Запорожье: один человек погиб, трое пострадали, — ОВА
Вследствие российского удара по Запорожью погиб один человек, ещё трое получили ранения. Также вследствие атаки загорелись жилой дом и торговый центр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Последствия атаки и разрушения в городе
По словам чиновника, вследствие удара один человек погиб.
"Вследствие вражеского удара погиб один человек", — написал Федоров.
Также повреждения получило учебное заведение, где взрывной волной выбило окна. Кроме того, возникли пожары в жилом доме и торговом центре.
Трое человек обратились за медицинской помощью, добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что российские войска в течение дня совершили более 40 атак по четырём районам Днепропетровской области, вследствие чего погибли три человека и ещё трое получили ранения.
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