В одесском театре продавали только русскоязычные книги: языковой омбудсмен выявил нарушение

В одном из театров Одессы выявили нарушения законодательства о языке, в частности, касающиеся продажи книг на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила представительница уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш.

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Основанием для проверки стали три жалобы, поступившие от разных заявителей.

В ходе проверки, которая длилась более двух часов, специалисты выявили ряд нарушений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По результатам проверки составили четыре протокола. Они касаются обслуживания потребителей, книгораспространения, интернет-представительства и информации для всеобщего ознакомления.

В частности, установлено, что в театре продавали пять изданий, написанных актерами театра на русском языке, и при этом не предлагали ни одной книги на украинском.

"В ходе рассмотрения выявленные нарушения оперативно устранялись", — отметила Анна Неруш.

В театре сообщили, что планируют добавить в продажу издания на украинском языке.

Согласно законодательству, в каждом месте продажи не менее 50% книжной продукции должно быть представлено на государственном языке.

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