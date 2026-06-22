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Новости Языковой вопрос Языковой омбудсмен Русский язык в Украине
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В одесском театре продавали только русскоязычные книги: языковой омбудсмен выявил нарушение

В театре Одессы продавали книги на русском языке, не соблюдая языковую квоту

В одном из театров Одессы выявили нарушения законодательства о языке, в частности, касающиеся продажи книг на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила представительница уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш.

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Основанием для проверки стали три жалобы, поступившие от разных заявителей.

В ходе проверки, которая длилась более двух часов, специалисты выявили ряд нарушений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По результатам проверки составили четыре протокола. Они касаются обслуживания потребителей, книгораспространения, интернет-представительства и информации для всеобщего ознакомления.

В частности, установлено, что в театре продавали пять изданий, написанных актерами театра на русском языке, и при этом не предлагали ни одной книги на украинском.

"В ходе рассмотрения выявленные нарушения оперативно устранялись", — отметила Анна Неруш.

В театре сообщили, что планируют добавить в продажу издания на украинском языке.

Согласно законодательству, в каждом месте продажи не менее 50% книжной продукции должно быть представлено на государственном языке.

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Автор: 

нарушения (904) язык (3670) русский язык (602)
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Топ комментарии
+2
а як вирішили питання??замість продажу книжок дивитись безкоштовний зомбімарафон??
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22.06.2026 11:28 Ответить
+2
Деякі маркетплейси досі мають другою мовою російську.
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22.06.2026 11:28 Ответить
+2
Не другою, а основною. Українська на вибір.
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22.06.2026 11:30 Ответить

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