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Режим "чрезвычайной ситуации регионального характера" ввели в оккупированных Крыму и Севастополе
В оккупированных Крыму и Севастополе ввели режим "чрезвычайной ситуации регионального характера".
Об этом сообщил так называемый губернатор Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.
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Это объяснили необходимостью "решить вопросы экономического характера".
"Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей", — сказал представитель оккупационных властей.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир.
- Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.
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