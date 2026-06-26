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Новости Удары по Крыму
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Режим "чрезвычайной ситуации регионального характера" ввели в оккупированных Крыму и Севастополе

Режим чрезвычайной ситуации ввели в оккупированном Крыму

В оккупированных Крыму и Севастополе ввели режим "чрезвычайной ситуации регионального характера".

Об этом сообщил так называемый губернатор Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

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Это объяснили необходимостью "решить вопросы экономического характера".

"Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей", — сказал представитель оккупационных властей.

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Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что операция ВСУ в Крыму четко просчитана, Украина может оперативно заставить РФ выбрать мир.
  • Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.

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