Оккупанты нанесли удар по АЗС в Сумах: трое человек пострадали

Сегодня, 26 июня, российские войска в очередной раз атаковали автозаправочные станции на территории Сум.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

Как отмечается, в результате российских ударов пострадали три человека. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Григоров подчеркнул, что в июне враг значительно усилил удары именно по этим объектам.

"Это целенаправленная тактика россиян - наносить удары по топливной инфраструктуре", - отметил он.

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Усиление мер безопасности

Также сообщается, что сегодня было проведено внеочередное подробное совещание с руководителями сетей АЗС, правоохранителями, спасателями и ответственными службами.

Обсуждались дополнительные меры безопасности на таких объектах, алгоритмы действий персонала во время воздушной тревоги и угрозы атак БПЛА.

"Меры по защите объектов топливной инфраструктуры будут усиливаться", - подчеркнул Григоров.

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Кроме того, он обратился к работникам и посетителям АЗС: "Во время воздушной тревоги или угрозы атаки не оставайтесь на территории заправки. Отойдите на безопасное расстояние и находитесь в безопасном месте".