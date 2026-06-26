Оккупанты нанесли удар по АЗС в Сумах: трое человек пострадали
Сегодня, 26 июня, российские войска в очередной раз атаковали автозаправочные станции на территории Сум.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Как отмечается, в результате российских ударов пострадали три человека. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Григоров подчеркнул, что в июне враг значительно усилил удары именно по этим объектам.
"Это целенаправленная тактика россиян - наносить удары по топливной инфраструктуре", - отметил он.
Усиление мер безопасности
Также сообщается, что сегодня было проведено внеочередное подробное совещание с руководителями сетей АЗС, правоохранителями, спасателями и ответственными службами.
Обсуждались дополнительные меры безопасности на таких объектах, алгоритмы действий персонала во время воздушной тревоги и угрозы атак БПЛА.
"Меры по защите объектов топливной инфраструктуры будут усиливаться", - подчеркнул Григоров.
Кроме того, он обратился к работникам и посетителям АЗС: "Во время воздушной тревоги или угрозы атаки не оставайтесь на территории заправки. Отойдите на безопасное расстояние и находитесь в безопасном месте".
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