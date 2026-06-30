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Новости Обстрелы Харьковщина
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Рашисты нанесли удар по Богодухову: 7 пострадавших, повреждены многоэтажное здание и АЗС

Удар по Богодухову

Днём 30 июня 2026 года враг нанес удар беспилотным летательным аппаратом по Богодухову в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По данным ОВА, пострадали 7 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

"В городе повреждены многоквартирный дом, магазин, АЗС, 4 автомобиля", - уточнил глава области.

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Экстренные службы в настоящее время устраняют последствия этой атаки.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (33433) Харьковская область (2864) Богодуховский район (187) Богодухов (50)
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