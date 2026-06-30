Рашисты нанесли удар по Богодухову: 7 пострадавших, повреждены многоэтажное здание и АЗС
Днём 30 июня 2026 года враг нанес удар беспилотным летательным аппаратом по Богодухову в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По данным ОВА, пострадали 7 человек. Всем оказывается медицинская помощь.
"В городе повреждены многоквартирный дом, магазин, АЗС, 4 автомобиля", - уточнил глава области.
Экстренные службы в настоящее время устраняют последствия этой атаки.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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