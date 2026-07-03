Суд постановил назначить обвиняемому в убийстве Фарион бесплатного адвоката

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Дмитрия Петлеваного и вынес решение о прекращении полномочий адвоката обвиняемого в убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Прокурор отметил, что по состоянию на 3 июля в Едином реестре адвокатов Украины в отношении адвоката Криворучко до сих пор содержится отметка о приостановлении ее полномочий. Согласно части 2 статьи 45 УПК Украины, адвокат, в отношении которого в реестре имеются такие сведения, не имеет права представлять интересы обвиняемого.

В связи с этим суд назначил Зинченко бесплатного адвоката. В то же время обвиняемый имеет право до следующего судебного заседания, назначенного на 9 июля, заключить договор с любым другим адвокатом по собственному выбору.

















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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. В Фарион стрелял молодой человек 20–25 лет. Он ждал её у выхода, у него был пистолет без глушителя, он был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ей жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова поместил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения в отношении Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки".

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