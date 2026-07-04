У ВСУ есть успехи возле Нового на Лиманском направлении, - Трегубов

Украинские военные добились успехов в районе населенного пункта Новое на Лиманском направлении. В то же время попытки российских войск продвинуться к Лиману остаются безрезультатными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии онлайн-СМИ "Третья мировая" относительно ситуации на этом участке фронта заявил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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"Есть определенные закрепления, есть определенные успехи. И, соответственно, есть определенные неудачи у врага. Поэтому есть позитив", - отметил Трегубов.

Враг не прекращает попыток прорваться к Лиману

Российские захватчики не прекращают попыток прорваться к Лиману, используя тактику инфильтрации через "серую зону", чтобы закрепиться на восточных окраинах города.

"Были попытки проникнуть туда с юга. Неудачные, отбили. Сейчас были попытки подходить еще и с севера. Лиман для них - как кость в горле", - отметил спикер Группировки объединенных сил.

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