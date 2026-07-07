Зеленский прибыл в Анкару для участия в двухдневном саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, где 7 июля начинается двухдневный саммит НАТО.
Об этом сообщили в украинской делегации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, глава государства уже находится в Анкаре.
Более подробной информации о визите Зеленского на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО: лидеры Альянса собрались на двухдневную встречу.
Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша договорились создать новый оборонный механизм для совместных действий в сложной ситуации с безопасностью и подтвердили поддержку Украины.
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