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Зеленский прибыл в Анкару для участия в двухдневном саммите НАТО

В Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, где 7 июля начинается двухдневный саммит НАТО.

Об этом сообщили в украинской делегации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Как отмечается, глава государства уже находится в Анкаре.

Более подробной информации о визите Зеленского на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО: лидеры Альянса собрались на двухдневную встречу.

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша договорились создать новый оборонный механизм для совместных действий в сложной ситуации с безопасностью и подтвердили поддержку Украины.

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