Стубб надеется на давление Китая на РФ: "Китай непреклонен в вопросе недопустимости ядерной эскалации"

Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что РФ не будет применять ядерное оружие, и упомянул о беседе с главой МИД Китая по этому поводу

Об этом он сказал в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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На вопрос журналиста, может ли когда-нибудь Путин применить ядерное оружие, Стубб ответил: надеется, что нет.

В частности, он упомянул о своей беседе с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Мы обсудили вопрос ядерного оружия. И китайцы очень непреклонны в отношении недопустимости ядерной эскалации. Очень важно, что мы можем это сдержать. Но всегда может существовать угроза эскалации, и мы должны относиться к этому серьезно", — отметил Стубб.

В то же время финский президент надеется, что Пекин будет оказывать давление на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

"Мы все должны быть вовлечены. Вот почему я продолжаю говорить, что Индия является ключевым участником, Турция — тоже. Конечно, США и президент Трамп — ключевые игроки", — сказал Стубб.

По его мнению, идеальным решением на пути к завершению войны в Украине является сначала установление перемирия, а затем переговоры об условиях мира.

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