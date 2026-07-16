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7 лет я верно служил президенту и не строил политической карьеры, - Федоров
Михаил Федоров заявил, что верно служил идеям президента Зеленского.
Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"Семь лет мы верно служили нашим идеям, президенту, в одной команде. Я не строил политической карьеры, не создавал собственные компании. Не занимался бизнесом", — сказал он.
Федоров сказал, что он человек, который больше всего ценил президента.
"Не подводил его ни в чём. Не было коррупционных скандалов, построения схем", — отметил он.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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От жеж я наївний,,,