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Новости Удар по Изюму
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Войска РФ нанесли удар по Изюму: 13 раненых, среди них - 1-летний мальчик

удар по АЗС в Изюме

Утром 19 июля враг нанес удар с использованием БПЛА по Изюму в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Сначала он сообщил о 8 пострадавших

Позже стало известно, что число пострадавших в результате вражеского удара по Изюму растет.

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Среди раненых — ребенок

В настоящее время 13 человек нуждаются в помощи врачей. Среди пострадавших — 1-летний мальчик.

Всем оказывается медицинская помощь.

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обстрел (33829) Изюм (315) Харьковская область (2950) Изюмский район (252)
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