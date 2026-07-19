248 0
Войска РФ нанесли удар по Изюму: 13 раненых, среди них - 1-летний мальчик
Утром 19 июля враг нанес удар с использованием БПЛА по Изюму в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Сначала он сообщил о 8 пострадавших.
Позже стало известно, что число пострадавших в результате вражеского удара по Изюму растет.
Среди раненых — ребенок
В настоящее время 13 человек нуждаются в помощи врачей. Среди пострадавших — 1-летний мальчик.
Всем оказывается медицинская помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль