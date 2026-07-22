Украина значительно усилила ПВО, а российский истребитель впервые был сбит украинским F-16 в воздушном бою, - генерал США Кейн

За последние несколько лет Украина значительно укрепила свою многоуровневую систему противовоздушной обороны благодаря развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и поддержке союзников.

Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям в Вашингтоне заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Украина значительно укрепила возможности своей ПВО

Как отмечается, во время заседания сенатор-демократ Ричард Дурбин поинтересовался, какими могут быть последствия для Украины в случае прекращения финансирования систем противовоздушной обороны на три года.

Отвечая на вопрос, Кейн акцентировал внимание на том, что Украина существенно нарастила собственные оборонные возможности.

"Господин сенатор, я хочу подчеркнуть, что невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от их возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", - отметил он.

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Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель

Кроме того, генерал обратил внимание на недавний воздушный бой, в ходе которого украинский истребитель F-16 успешно уничтожил российский самолет.

"Отмечу, что недавно мы впервые уничтожили самолет в воздухе, когда украинский F-16 сбил российский истребитель".

По словам Кейна, за последние годы Украина существенно расширила возможности своей многоуровневой системы ПВО, чему в значительной степени способствовала международная поддержка.

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"Поэтому я думаю, что их способность масштабировать многослойную оборону прошла долгий путь за последние несколько лет благодаря помощи многих", - резюмировал председатель Объединенного комитета начальников штабов США.