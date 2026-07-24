Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о встрече в Анкоридже: "Мы же практически все решили"

Глава МИД РФ Лавров считает, что Украина отказывается от предложений США, озвученных на Аляске, поскольку её "накачивают оружием".

Его цитируют российские пропагандисты, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Вот такое высокомерное, даже, так сказать, пренебрежительное отвержение американского предложения происходит потому, что Зеленского снабжают оружием. Ему в огромных количествах поставляют дроны, с помощью которых он пытается подорвать стабильность Российской Федерации", - сказал Лавров.

Также он отметил, что "в значительной степени частью этой поддержки является американская помощь".

Министр страны-оккупанта напомнил, что США не только продают оружие в ЕС, которое затем передают Украине, но и предоставляют разведывательные данные.

Лавров сказал, что во время вчерашней встречи передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске.

"Я процитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и затем, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он в восторженных тонах комментировал договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все решили, там, может, один вопрос остался", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 23 июля госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.

Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.

В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.

Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины

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