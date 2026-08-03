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Новости Обстрелы Одесчины
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Россия атаковала транспортную инфраструктуру Одесской области: шесть пострадавших

Удар по Одесской области 3 августа

Днём 3 августа российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки на территории одного из объектов возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

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