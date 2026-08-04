Рашисты нанесли авиаудар по многоквартирному микрорайону Краматорска: есть пострадавшие
Утром 4 августа 2026 года войска РФ нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Краматорск подвергся авиаудару - пострадал многоквартирный микрорайон. По предварительной информации, есть пострадавшие. Устанавливаем окончательные последствия российского террора, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - отметил он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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