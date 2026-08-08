Зафиксировано повторное загрязнение озера Кирилловского в Киеве после атаки РФ
В результате российского удара в ночь на 8 августа в Киеве на озере Кирилловское и ручье Сырец зафиксировано повторное незначительное загрязнение нефтепродуктами.
Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Ситуацию осложнили значительные атмосферные осадки и стремительное повышение уровня воды в ручье и водоеме. Из-за этого произошло обрывание всех заградительных бонов, используемых для локализации загрязнения.
Сообщается, что КП "Плесо" оперативно приняло необходимые меры для восстановления системы локализации и предотвращения дальнейшего распространения загрязнения.
В частности, сотрудники предприятия: удалили три сорбирующих бона из ручья Сырец; полностью восстановили задерживающий бон в устье ручья Сырец; обратились за помощью к подразделениям ГСЧС города Киева, которые оперативно присоединились к работам и восстановили и надежно закрепили большой задерживающий (распределительный) бон.
Отмечается, что этот бон разделяет Кирилловское озеро и способствует локализации загрязненной эмульсии в северной части водоема, не допуская ее дальнейшего распространения.
Отбор проб воды
В то же время специалисты КП "Плесо" провели отбор проб воды для лабораторных исследований. Полученные результаты будут использованы для дальнейшего мониторинга состояния озера Кирилловское и ручья Сырец.
КП "Плесо" продолжает контролировать ситуацию и при необходимости будет принимать дополнительные меры для локализации и ликвидации последствий загрязнения.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что после российской атаки 2 июля и пожара на одном из предприятий произошла утечка горюче-смазочных материалов в озера Кирилловское и Иорданское.
- 17 июля ГСЧС завершила работы по сбору нефтепродуктов с поверхности Кирилловского озера в Киеве, которое загрязнилось после российского обстрела столицы в ночь на 2 июля
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