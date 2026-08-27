Россия атаковала Одессу: повреждены инфраструктура, школа и многоэтажное здание

Одесса почти всю ночь и утро находилась под российским обстрелом. Повреждены объекты инфраструктуры, учебное заведение и многоэтажное здание, пострадавших не зафиксировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"В результате атаки повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажный дом.

Все детали выясняем. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские оккупанты этой ночью атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, КАБами и ударными БПЛА:

в Киеве обломки упали во дворе жилого дома в Подольском районе и на территории учебного заведения в Шевченковском. Есть информация об ударе по "Эпицентру" в Борисполе.

В Кривом Роге враг атаковал промышленное предприятие двумя баллистическими ракетами. Два человека получили ранения.

По Запорожью также наносились ракетные удары. Пострадали три человека, повреждены автомобили и несколько зданий.

Полтавская область подверглась атаке баллистическими ракетами и реактивными БПЛА.

Херсон также этой ночью подвергся ударам со стороны россиян. В результате попаданий возникли пожары, в частности загорелось двухэтажное здание магазина.

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