Россия нанесла удар по Сумам с помощью РСЗО: семеро пострадавших, повреждены склады и автомобили

Российские войска нанесли очередной удар по Сумам, предварительно применив реактивную систему залпового огня. В Заречном районе повреждены складские помещения и транспортные средства, семь человек пострадали и были госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар.

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"Зафиксирован очередной вражеский удар по территории Сум. Предварительно, враг применил реактивную систему залпового огня", - говорится в сообщении.

В Заречном районе города повреждены складские помещения и транспортные средства.

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Пострадавшие в Сумах

На данный момент известно о семи пострадавших, которые госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.



На месте работают спасатели, медики и все соответствующие службы.

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