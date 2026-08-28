Россия нанесла удар по Сумам с помощью РСЗО: семеро пострадавших, повреждены склады и автомобили
Российские войска нанесли очередной удар по Сумам, предварительно применив реактивную систему залпового огня. В Заречном районе повреждены складские помещения и транспортные средства, семь человек пострадали и были госпитализированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар.
"Зафиксирован очередной вражеский удар по территории Сум. Предварительно, враг применил реактивную систему залпового огня", - говорится в сообщении.
В Заречном районе города повреждены складские помещения и транспортные средства.
Пострадавшие в Сумах
На данный момент известно о семи пострадавших, которые госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
На месте работают спасатели, медики и все соответствующие службы.
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