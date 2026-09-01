Враг атаковал "Бандеролями" предприятие в Полтаве: есть пострадавшие (обновлено)

В настоящее время войска РФ атакуют Полтаву.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Враг атакует Полтавскую общину. Опасность сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!" - подчеркивает глава области.

По данным Воздушных сил, зафиксированы баражирующие боеприпасы "Бандероль" в направлении Полтавы с востока.

В Telegram-каналах пишут о взрывах в городе.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

По обновленным данным ОВА, враг атаковал одно из предприятий в Полтавской громаде. На месте работают все экстренные службы. Предварительно - два человека травмированы. Им оказывается необходимая помощь. Информация уточняется.

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По состоянию на 12:20 количество травмированных увеличилось до трех человек.