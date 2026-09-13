Вражеские дроны атаковали Тернополь: есть попадания в объект инфраструктуры и предприятие, один человек ранен (обновлено)
Сегодня, 13 сентября, произошла очередная атака вражеских беспилотников на Тернополь.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Надал, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, произошло попадание в объект инфраструктуры. На месте работают спасатели ГСЧС. На данный момент известно об одном пострадавшем.
"Временно перекрыто движение на "горбатом" мосту. В случае повторных сигналов воздушной тревоги - переходите в безопасное место. Берегите себя!" - отметил Надал.
Больше об атаке беспилотников на Тернополь на данный момент не известно.
Обновленная информация
Как сообщает Тернопольская ОГА, силам ПВО удалось отбить большинство дронов. Пострадали объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение. На месте работают спасатели ГСЧС, пожар ликвидирован.
"Просьба не распространять фото и видео с места падения!" - говорится в сообщении.
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