Вражеские дроны атаковали Тернополь: есть попадания в объект инфраструктуры и предприятие, один человек ранен (обновлено)

Сегодня, 13 сентября, произошла очередная атака вражеских беспилотников на Тернополь.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Надал, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По его словам, произошло попадание в объект инфраструктуры. На месте работают спасатели ГСЧС. На данный момент известно об одном пострадавшем.

"Временно перекрыто движение на "горбатом" мосту. В случае повторных сигналов воздушной тревоги - переходите в безопасное место. Берегите себя!" - отметил Надал.

Читайте также: Ночью РФ атаковала две области на западе: в Тернопольской области уничтожены две воздушные цели, в Хмельницкой области вспыхнул пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Больше об атаке беспилотников на Тернополь на данный момент не известно.

Обновленная информация

Как сообщает Тернопольская ОГА, силам ПВО удалось отбить большинство дронов. Пострадали объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение. На месте работают спасатели ГСЧС, пожар ликвидирован.

"Просьба не распространять фото и видео с места падения!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне нанесли удар по Стрю во Львовской области: есть попадания в многоквартирный дом