Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

В ходе рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва – 2, которую реконструируют в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего 9 лет и 3 месяца. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате.

После завершения занятия воспитанники школы подарили Президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией Главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное карате.

Сейчас в школе занимается около 600 воспитанников в пяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Здесь работает 31 тренер-преподаватель, четверо из них – заслуженные тренеры Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

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Реконструкцию этой специализированной детско-юношеской школы планируют завершить в октябре текущего года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ на более чем 52 млн грн.

Президенту рассказали, что в школе уже заменили окна, увеличили площадь спортивного зала, приобрели оборудование для кондиционирования и вентиляции помещения. Закуплено покрытие, и после его обустройства можно будет проводить в зимний период тренировки по пяти летним олимпийским видам спорта. Это единственный комплекс в Центральной Украине, который предоставит такие возможности для подобных тренировок. Следующий шаг – обустройство рядом с комплексом парковой зоны.

Кроме того, в рамках программы "Большое строительство" в Кировоградской области запланировано возведение четырех школ, двух амбулаторий и детских садов.

Также на Кировоградщине в рамках программы предусмотрено строительство 172,6 км дорог. В частности, продолжается реконструкция автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. Эта дорога была одной из худших в стране.

"Один из основных проектов на этот год в Кировоградской области – трасса Н-23. Мы полностью ее строим, она уже ремонтируется по всему участку, который проходит в области. Проезд даем уже в конце сентября. Сейчас завершим все асфальтные работы. Остается разметка, новые отбойники. Именно на этой дороге будет новая современная европейская навигация", – сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков во время общения с представителями СМИ в Кировоградской области.

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Президент добавил, что помнит эту дорогу с детства, и она постоянно была в ужасном состоянии.

"Мы с родителями ездили на Кировоградщину, и никогда не было этой дороги", – отметил Владимир Зеленский.

Еще один крупный инфраструктурный объект Кировоградщины в рамках "Большого строительства" – трасса М-12, которая соединит Кропивницкий с международным коридором и западной частью Украины.

"У нас будет более тысячи километров идеальной дороги по всей протяженности, которая полностью соединит запад с востоком", – сказал Александр Кубраков, добавив, что сейчас завершаются тендерные процедуры и вскоре будут начаты работы.

Не менее важна национальная трасса Н-14, которая является "дорогой на Юг". На территории Кировоградской области она была отремонтирована ранее, однако ее почти не существовало на территории Николаевской области. Проезд по ней планируют открыть в октябре текущего года.

Также, по словам главы Укравтодора, на трассе Н-23 вблизи Кропивницкого будет установлен автоматический весовой комплекс.

"По всей стране мы строим действительно в разы больше, а в некоторых областях – в десятки раз больше дорог, чем это было в любом году в течение последних 30 лет независимости Украины. Мы гордимся этим результатом", – отметил Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, особенно это касается Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасчины, где хороших дорог не было много лет.

Президент также сообщил о планах увеличить в полтора раза количество отремонтированных дорог государственного значения в следующем году.