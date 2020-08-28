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Зеленский (16612) карате (21) Кировоградщина (558)

Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В ходе рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва – 2, которую реконструируют в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Главу государства встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего 9 лет и 3 месяца. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате.

После завершения занятия воспитанники школы подарили Президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией Главы государства на японском языке и названием вида спорта – традиционное карате.

Сейчас в школе занимается около 600 воспитанников в пяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Здесь работает 31 тренер-преподаватель, четверо из них – заслуженные тренеры Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

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Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП 01

Реконструкцию этой специализированной детско-юношеской школы планируют завершить в октябре текущего года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ на более чем 52 млн грн.

Президенту рассказали, что в школе уже заменили окна, увеличили площадь спортивного зала, приобрели оборудование для кондиционирования и вентиляции помещения. Закуплено покрытие, и после его обустройства можно будет проводить в зимний период тренировки по пяти летним олимпийским видам спорта. Это единственный комплекс в Центральной Украине, который предоставит такие возможности для подобных тренировок. Следующий шаг – обустройство рядом с комплексом парковой зоны.

Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП 02

Кроме того, в рамках программы "Большое строительство" в Кировоградской области запланировано возведение четырех школ, двух амбулаторий и детских садов.

Также на Кировоградщине в рамках программы предусмотрено строительство 172,6 км дорог. В частности, продолжается реконструкция автодороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. Эта дорога была одной из худших в стране.

"Один из основных проектов на этот год в Кировоградской области – трасса Н-23. Мы полностью ее строим, она уже ремонтируется по всему участку, который проходит в области. Проезд даем уже в конце сентября. Сейчас завершим все асфальтные работы. Остается разметка, новые отбойники. Именно на этой дороге будет новая современная европейская навигация", – сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков во время общения с представителями СМИ в Кировоградской области.

Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП 03

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Президент добавил, что помнит эту дорогу с детства, и она постоянно была в ужасном состоянии.

"Мы с родителями ездили на Кировоградщину, и никогда не было этой дороги", – отметил Владимир Зеленский.

Еще один крупный инфраструктурный объект Кировоградщины в рамках "Большого строительства" – трасса М-12, которая соединит Кропивницкий с международным коридором и западной частью Украины.

"У нас будет более тысячи километров идеальной дороги по всей протяженности, которая полностью соединит запад с востоком", – сказал Александр Кубраков, добавив, что сейчас завершаются тендерные процедуры и вскоре будут начаты работы.

Не менее важна национальная трасса Н-14, которая является "дорогой на Юг". На территории Кировоградской области она была отремонтирована ранее, однако ее почти не существовало на территории Николаевской области. Проезд по ней планируют открыть в октябре текущего года.

Также, по словам главы Укравтодора, на трассе Н-23 вблизи Кропивницкого будет установлен автоматический весовой комплекс.

"По всей стране мы строим действительно в разы больше, а в некоторых областях – в десятки раз больше дорог, чем это было в любом году в течение последних 30 лет независимости Украины. Мы гордимся этим результатом", – отметил Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, особенно это касается Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасчины, где хороших дорог не было много лет.

Президент также сообщил о планах увеличить в полтора раза количество отремонтированных дорог государственного значения в следующем году.
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Топ комментарии
+89
У него уже есть пояс, не чёрный, а жёлтый пояс сцикуна
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28.08.2020 09:29
+74
Нінзя, блд)
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28.08.2020 09:25
+56
йому більше личить диплом заслуженого сцикуна-члєнограя
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28.08.2020 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
чемпион панкреатита, ****...
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28.08.2020 13:20 Ответить
ЗЕянелох достоин звания МАСТЕР ГОВНЮК и коричневый, под цвет звания, пояс.
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28.08.2020 12:08 Ответить
Был мастером спорта по борьбе с короновирусом, теперь еще и мастер по карате. Мастерство растет на глазах.

Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3281
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29.08.2020 17:25 Ответить
А раніше такі давали...
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5947
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28.08.2020 12:10 Ответить
Наркоман каратист!,это что. То новенькое
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28.08.2020 12:19 Ответить
при посєщєніі роддома зеленському вручіли орден матері - героїні і медаль пачотной роженіци...
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28.08.2020 12:26 Ответить
🤣🤣🤣
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28.08.2020 21:44 Ответить
ТАК ЕГО Ж ЕДИНОБОРСТВО ЭТО КРАВ МАГА ))))))))))
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28.08.2020 12:31 Ответить
И КОГДА ПУТИНА БУДЕТ ПЗДИТЬ !?)
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28.08.2020 12:37 Ответить
скоро будет летать на литаку и всех бамбить Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 2021
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28.08.2020 12:32 Ответить
ну теперь зечмо пабедит )(уйла, тем более что зебаран увидел в глазах )(уйла мир.
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28.08.2020 12:37 Ответить
Ему надо еще по бегу звание Мастер Спорта вручить. Так мастерски бегать от повесток...
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28.08.2020 12:41 Ответить
К чему тут повестка?
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29.08.2020 00:48 Ответить
что то начало попахивать от сопли брежневым...тот тоже всю грудь в ордена завешал....так тот хоть старый маразматик был...что с соплей не так???
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28.08.2020 12:44 Ответить
ВСЁ!!!🤣🤣🤣
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28.08.2020 21:46 Ответить
Поможет ли "диплом" по карате Зе-сопле в тюрьме, которая ему гарантирована.
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28.08.2020 12:53 Ответить
Почему это ему светит тюрьма?
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29.08.2020 00:49 Ответить
Тот случай когда даже не читая новость идёшь смотреть камменты
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28.08.2020 13:09 Ответить
А когда зеленский будет прыгать с парашюта? Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 6675
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28.08.2020 13:13 Ответить
с парашюта? Или таки с парашютом?
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28.08.2020 13:21 Ответить
а какая разница? Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3802
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28.08.2020 13:25 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5786
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28.08.2020 13:27 Ответить
Я согласен уложить ему парашют,хотя никогда это не делал!
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28.08.2020 21:03 Ответить
Сильно подозреваю - он не будет жаловаться... Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 8156
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29.08.2020 15:14 Ответить
какаяразнiца?
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28.08.2020 14:44 Ответить
Я согласен уложить ему парашют,хотя никогда это не делал!
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28.08.2020 21:00 Ответить
Будочка..... сходи в гей бар..... или садомазо клуб.....
Там тебе тоже что то дадут..... Или сам дашь.....
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28.08.2020 13:16 Ответить
А ведь это местные власти из числа новых лиТц изо всех сил изобретают как бы сильнее вылизать сраку шефу, которому это уродство всё больше нравится. Какое же гавно генерирует по всей стране в промышленных масштабах одно это маленькое зелёное чмо
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28.08.2020 13:20 Ответить
Я бы на месте федерации ту школу бы выпер сраным веником за обесцениевание чёрного пояса, который является отметкой долгого и упорного труда, мастерства и понимания философии данного вида боевых искусств. А так взяли и первому попавшемуся идиоту пояс напарили. Сразу возникает вопрос и по остальным поясам в этой школе.
Интересно, что у них там иероглифами на дощечках написано? "Лижу жопу власть имущим?" Есть тут знатоки японского?
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28.08.2020 13:24 Ответить
пояса. даны , это для лохов сейчас и так по всему миру.что касается каратэ и прочего .
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28.08.2020 19:48 Ответить
Ему бы бегом заняться, дыхалку проработать. Понадобится скоро.
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28.08.2020 13:27 Ответить
зачем, виртальот же есть. Классика жанра.
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29.08.2020 10:44 Ответить
имя вовочка несет ,по-моему карму, есть уже один вовочка, с поясами всякими, в народе "*****", этот прямо по его стопам топает, Что дальше? ныряние за амфорами и фоточка с голым торсом на лошадке???
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28.08.2020 13:32 Ответить
Пы.Сы. Ах да, как же это я запамятовал, хоккей конечно-же на очереди Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9560
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28.08.2020 15:40 Ответить
В хокеї можна добряче спіймати шайбу в зуби, або навернутися об лід з усього маху.Краще, як у цій школі-отримати одразу золоту шайбу чемпіона.
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28.08.2020 16:25 Ответить
А стерхов вы что забыли??? Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 1105
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28.08.2020 21:51 Ответить
Ну в нас стерхів нема, хіба що лелеки,але це є хибна пригода, якої найкраще уникати, уявить собі, що зустрінеться саме той лелека, який його й приніс!!!Лелека може сказати: "Я на таке не розраховував, буде краще, якщо я віднесу тебе там де взяв Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 4509
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28.08.2020 22:26 Ответить
Есть анекдот на похожую тему: Изя дал 200 баксов несущему его аисту и родился в Швецарии! Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9728
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31.08.2020 06:41 Ответить
Лучше б он по .балу получил!!!
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28.08.2020 13:33 Ответить
Підтримую!
Ногою і від справжнього майстра.
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28.08.2020 13:46 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3236
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28.08.2020 18:26 Ответить
Зкріпно. Каратист зуєв...
Це вже Туркменістан якийсь. Золота штанга туркменбаші згадалася.
Ну що, тарабаньте в студію золотий рояль!
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28.08.2020 15:07 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3006
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28.08.2020 15:15 Ответить
святой леонид ильич не трож
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28.08.2020 20:36 Ответить
Очередной треш от зеленой массы....
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28.08.2020 15:19 Ответить
Ждем коли Воно Генералісимусом стане.
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28.08.2020 15:31 Ответить
"дзюдо победит".
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28.08.2020 15:33 Ответить
И рога оленьи!
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28.08.2020 16:02 Ответить
Напомнило: "Разрешите представиться - заслуженный мастер спорта майор Чингачгук!" Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 6936
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28.08.2020 16:12 Ответить
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
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28.08.2020 16:25 Ответить
хотелось бы еще увидить несколько спарингов от етого виликого мастера. желательно в октагоне против бойцов ММА
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28.08.2020 16:25 Ответить
"именной черный пояс с вышитой фамилией Главы государства на японском языке... "

А покажите надпись "на японском" его фамилии, плиз. Хочу поржать с "Зе-ре-ну-су-кий" или что там будет написано катаканой =)

"и названием вида спорта - традиционное карате."

Это ж кто так опозорился? Шотокан? Кёкусинкай? Признавайтесь =)
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28.08.2020 16:32 Ответить
Мендель не в курсах какой стиль карате... да и вобже какаяразница Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5996 Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5996
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28.08.2020 21:31 Ответить
Это шотокан, киокушин не называют традиционным, да и в стиль в теперешней виде ничего кроме улыбки не вызывает, кроме танцев и криков ничего больше нет
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29.08.2020 08:11 Ответить
Воно зараз має бути в ОП на дроті з іншими лідерами обговорювати ситуацію у Білорусі та з ковід. Це просто тупа лялька: фонтанчик, шаурма і баскетбол.
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28.08.2020 17:24 Ответить
а харакірі зелі буде ?
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28.08.2020 17:24 Ответить
первый дан ...уже можно такие трюки исполнять
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 269
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28.08.2020 18:06 Ответить
а оно карате хотя бы год обучалось?)
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28.08.2020 18:21 Ответить
Аби таке зробив Порошенко. Я весь час ставлю собі ці питання. За зеленського совкізм в Україні розквітає. Соромно за українців, не за зеленського, що вони толерують цей жах.
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28.08.2020 18:33 Ответить
Ще один дзюдохер.
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28.08.2020 18:35 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 8292
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28.08.2020 18:36 Ответить
" диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс"
Лиха беда начало!
Далее последует почётный чемпион мира по плаванию и именной пояс супертяжа.
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28.08.2020 18:43 Ответить
Помітили на першому фото, як сракохранитель Блазня (на задньому плані вгорі справа) напружився, коли Зєбулон нахилився до дівчинки? Щоб ненароком не вбила сцикуна-малороса, застосувавши секретний прийом ніндзя : смертоносні удари на відстані, без дотику до жертви.
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28.08.2020 18:59 Ответить
Надо было заставить пояс отработать и ****** зеленое что по яйцам
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28.08.2020 19:01 Ответить
А в хокей коли почне грать ? Нічну лігу (чи як вона там у х**ла називається) зробить ?
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28.08.2020 19:21 Ответить
С криком КИА и ударом ноги , зелупины яйца стекли в сапоги.
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28.08.2020 20:04 Ответить
Цитата: Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате.
После завершения занятия воспитанники школы подарили Президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией Главы государства на японском языке и названием вида спорта - традиционное карате.
Почетный! А по нечетным числам?
Путин, со своим черным поясом дзю-до, уже испугался и спрятался под лавку!
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28.08.2020 20:04 Ответить
Лишилось ще зі стєрхами злітати,та амфору з морського дна дістати... Майже хокку...
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28.08.2020 20:17 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 8976 Клоун каратист??? Не ну согласитесь это шо то новенькое ..такого ещё не было.
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28.08.2020 20:30 Ответить
ага пояс и чулки к нему
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28.08.2020 20:35 Ответить
Начало есть.
Теперь - в хоккей сыграть, амфору достать и с гусями на юг слетать ...
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28.08.2020 20:37 Ответить
Дебіл
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28.08.2020 21:04 Ответить
УХ папЬОрлА, так папьорлААААА!!! І футболіст, і баскетболіст, і поштар, і каратист.... до чого ж "талановита" людина! Я би навіть сказав - особлива, "розумово" особлива!
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28.08.2020 21:40 Ответить
Пока прочла комменты насмеялась до слёз и скулы разболелись...
Вот единственное в чём были правы зебилы на выборах - смеёмся каждый день!!!
ПРАВДА ,СКВОЗЬ СЛЁЗЫ!
Только бы до кровавых слёз не досмеяться украинцам....
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28.08.2020 22:55 Ответить
Наверное человеку делать нечего.
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28.08.2020 23:12 Ответить
Зеленое чмо продолжает за казенный кошт экскурсии себе организовывать? А в это время по программе " велике крадIвництво" идут ослу откаты--цена строительства 1 км дороги в два раза дороже, чем при Порохе!

Зеленый --барыга и мародер!
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28.08.2020 23:12 Ответить
Пзць...Бачив-бачив, але таке...це вже просто пздць, а не Президент!
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28.08.2020 23:28 Ответить
хухухухухух
ідіть ви нах
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28.08.2020 23:50 Ответить
Василь *********** присвоїв Вові звання нобелівського лауреата та звання чемпіону олімпійських ігор, а також звання абсолютного чемпіону світу по автораллі, гроссмейстера міжнародного класу та звання академіка. Оце я розумію регалії.
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28.08.2020 23:50 Ответить
А сєрьгу в нос -- хто подаріт?
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29.08.2020 00:09 Ответить
Зе-чмо.
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29.08.2020 01:31 Ответить
ну и нормально. почётный диплом и пояс. обычное дело.
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29.08.2020 03:21 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 3041
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29.08.2020 06:55 Ответить
Як це тренер може роздавати пояси, коли вони присуджуються комісією певної федерації після здавання екзамену по відповідним технікам карате. Купити пояс для підтримки штанів і його заслужити в тренуваннях і змаганнях дві великі різниці.
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29.08.2020 08:54 Ответить
И лизнули в задницу!..Позорище и показуха! Совок неистребим!
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29.08.2020 08:57 Ответить
Осталось получить дрєсірованого мєдвєдя чтоб раздєтся до пояса, обмотатся поясом, сєсть на нєго і сфотографіроваться.
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29.08.2020 09:15 Ответить
Ну, і єщьо разок с аістамі в одной стає полєтать
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29.08.2020 09:15 Ответить
хронічно обісцяному торчку-уклоністу пояс? тільки такий-
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9286
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29.08.2020 14:32 Ответить
Днище позорное
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29.08.2020 15:42 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 5088
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29.08.2020 15:49 Ответить
В топку зеленую чуму вместе с ленкой и их **********
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29.08.2020 16:02 Ответить
Тепер у Моніки чорний пояс по путінському мінєту.
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29.08.2020 20:45 Ответить
ну грубовато.можна було б іносказательно якось написати.
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30.08.2020 22:30 Ответить
а от з птахами у вирій ще не літав і амфори на дні басейна не шукав
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29.08.2020 21:40 Ответить
Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП - Цензор.НЕТ 9640
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30.08.2020 10:03 Ответить
В дОдзё семпаи Зелю словили
И в черный пояс его нарядили
Час раздавались крики и мат
Тяжко экстерном садится в шпагат
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30.08.2020 10:34 Ответить
Раболепие - ср. Рабское угодничество, низкопоклонство перед кем либо или перед чем либо.
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30.08.2020 13:35 Ответить
сраколизов - хоть греблю гати!ви%дков ненавижу!
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30.08.2020 22:27 Ответить
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