Гражданин России на угнанном в Австрии "Фиате" пытался проникнуть в Украину. ФОТО

20-летний гражданин России пытался пересечь украинско-венгерскую границу в пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники выяснили, что автомобиль 2018 года выпуска был похищен на территории Австрии.

По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

Водитель и автомобиль переданы сотрудникам Нацполиции.

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