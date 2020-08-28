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Гражданин России на угнанном в Австрии "Фиате" пытался проникнуть в Украину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
20-летний гражданин России пытался пересечь украинско-венгерскую границу в пункте пропуска "Лужанка".
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Пограничники выяснили, что автомобиль 2018 года выпуска был похищен на территории Австрии.
По данному факту проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.
Водитель и автомобиль переданы сотрудникам Нацполиции.
Топ комментарии
+8 Irina Dybonos 997870af
показать весь комментарий28.08.2020 13:09
+5 Unlucky Guy
показать весь комментарий28.08.2020 12:39
+5 My New Comment
показать весь комментарий28.08.2020 12:43
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То не те лужники)))
И вообще, то Лужанка)))
БО GИDО-МОКША КЕРУЄ УКРАЇНЦЯМИ.
ВАМ САМІМ ТО НЕ СОРОМНО ???
Видати його австріякам або у нас посадити. Коли вже з рашкою візовий режим встановлять
гражданин россии даже на автомобиле наезжает на украину
или
гражданин россии хотябы на автомобиле уезжает скорей в украину
Цензор, зачем это?