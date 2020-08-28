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Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали функционирование постоянного канала легализации иностранцев, выходцев из некоторых стран Азии и Ближнего Востока, и их незаконного перемещения в страны Европейского Союза.

По данным следствия, участники межрегиональной преступной группы, жители Киева, Сум, Днепра, Харькова и Ужгорода, наладили масштабную схему изготовления пакетов поддельных документов высокого качества, необходимых иностранцам для обеспечения законного пребывания в Украине и выезда в страны Евросоюза. Стоимость каждого "пакета" составляла от 2 тысяч евро. Оперативники спецслужбы также установили, что злоумышленники производили большой перечень документов и удостоверений государственного образца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате проведенной контрразведкой СБУ спецоперации в Киеве задержали организаторов преступной схемы при передаче очередному заказчику поддельных документов. Одновременно на территории Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Закарпатской областей проведены обыски по местам проживания других участников преступной группы и в офисах. Следователи изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности: поддельные паспорта стран ЕС, дипломы украинских учебных заведений, водительские удостоверения Украина и ЕС, орудия для их изготовления, в частности штампы и печати органов МВД, Миграционной службы, Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения, консульских учреждений , дата-штампы Государственной пограничной службы и т.д. и компьютерную технику, которая использовалась в противоправных целях.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводились совместно с ГУ Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры.

Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 01
Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 02
Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 03
Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 04
Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 05
Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 06
Контрразведка СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в страны Евросоюза 07
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тут тока в аеропортах надо постоять и кофе попить часа 3 - операция сложнейшая....
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28.08.2020 13:06 Ответить
Цікаво,скільком трускавецьким ЗЕнубам вони дипломів встигли підробити? Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5434
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28.08.2020 13:08 Ответить
Тут на форумі часто хваляться такими дипломами, навіть пишуть що в сейфі зберігають.
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28.08.2020 13:58 Ответить
"Достойне" заняття контррозвідки цілої держави. У нормальних країнах цим займається міграційні служба з допомогою поліції. В контррозвідка бореться з розвідка и і аґентами розвідок не дружніх країн. Може тому і життя в цих країнах є комфортним для громадян, що кожен займається своєю роботою?
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28.08.2020 14:20 Ответить
Пакет документов для выезда за границу и всего от 2 тыс евро?Разогните паны СБУ.
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28.08.2020 14:28 Ответить
А что там Пихамова? Неужели сидит? Или по-прежнему торгует биометрическими паспортами?
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28.08.2020 14:33 Ответить
Треба перевірити, чи у Зеленського, бува, не підробне посвідчення президента України...

"А то шо-то мєня терзают смутниє сомнєнія, - у посла мєдальйон, у Шпака, - магнітофон..." (с)
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2994
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28.08.2020 18:54 Ответить
 
 