Opel столкнулся с грузовиком на Николаевщине: пострадали 6 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Арбузинском районе, в котором травмы получили шестеро пассажиров, среди которых несовершеннолетние.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.
"Вчера, 27 августа, около 22:20 на 92 км + 700 м автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" возле с. Благодатное Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault Magnum и Opel Zafira.
В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров в возрасте от 7 до 39 лет (7, 12, 15, двое 17 и 39) Opel Zafira получили телесные повреждения различной степени тяжести, 33-летний водитель от медицинской помощи отказался.
Водитель грузовика не травмировался", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Правоохранители устанавливают все обстоятельства указанного ДТП.
Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться в Арбузинское отделение полиции по адресу: пгт. Арбузинка, ул. Шевченко, 200 или звонить (05132) 3-04-99 или 102.
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