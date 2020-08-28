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ДТП (7438) Николаевская область (1881)

Opel столкнулся с грузовиком на Николаевщине: пострадали 6 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Арбузинском районе, в котором травмы получили шестеро пассажиров, среди которых несовершеннолетние.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

"Вчера, 27 августа, около 22:20 на 92 км + 700 м автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" возле с. Благодатное Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault Magnum и Opel Zafira.
В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров в возрасте от 7 до 39 лет (7, 12, 15, двое 17 и 39) Opel Zafira получили телесные повреждения различной степени тяжести, 33-летний водитель от медицинской помощи отказался.
Водитель грузовика не травмировался", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Opel столкнулся с грузовиком на Николаевщине: пострадали 6 человек, среди которых 5 несовершеннолетних 01

Правоохранители устанавливают все обстоятельства указанного ДТП.

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Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться в Арбузинское отделение полиции по адресу: пгт. Арбузинка, ул. Шевченко, 200 или звонить (05132) 3-04-99 или 102.

Opel столкнулся с грузовиком на Николаевщине: пострадали 6 человек, среди которых 5 несовершеннолетних 02
Фото: сайт полиции
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Это всё равно, что писать сводку с фронта "автомат калашникова пробил бронежилет". Автомобиль, как и автомат, лишь средство, а убивают люди.
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28.08.2020 13:40 Ответить
Це сама небезпечна траса України.
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28.08.2020 14:18 Ответить
Пристегиваться все-равно надо.
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28.08.2020 14:28 Ответить
Тут без варіантів і не обговорюється навіть.
Віз дочку в Одесу, вона сіла позаду і така - о, так тут є ремінь... і клоц, застебнулась.
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28.08.2020 14:36 Ответить
я з непристібнутими пасажирами на задньому сидінні з місця не рушаю навіть в місті, не кажучи вже про трасу і передні сидіння. дітей вже і контролювати не треба, вони вже машинально на автоматі пристібаються
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28.08.2020 14:55 Ответить
 
 