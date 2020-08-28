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ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении членам преступной группы, которая требовала неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств, которые поступают на таможенную территорию Украины из стран Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что один из руководителей таможенного поста "Измаильский" Одесской таможни Гостаможслужбы совместно с главным государственным инспектором отдела таможенного оформления таможенного поста и при участии таможенного брокера в течение июля 2020 года требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств, которые поступают на таможенную территорию Украины из стран Европейского союза в сумме 1100 долларов США.

ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС 01
ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС 02
ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС 03
ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС 04

Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей таможенного поста "Измаильский" и главному госинспектору этого таможенного поста. Фигурантам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины должностным лицам таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Также сообщили о подозрении их пособнику - директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Так вот кто громче всех кричал что нужно запретить *евробляхи*. На воре и шапка сгорела.
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28.08.2020 17:06 Ответить
Уже? Он же тока заступил!

ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС - Цензор.НЕТ 5134
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28.08.2020 17:07 Ответить
Це той кнур подєльніків здав які ділитися не хотіли ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС - Цензор.НЕТ 5560
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28.08.2020 17:17 Ответить
Собирали на праздничный банкет по случаю вхождения мордатого на престол!
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28.08.2020 17:19 Ответить
мало давали просто, там же новый начальник, пика большая, требует больше
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28.08.2020 17:14 Ответить
Це вже ****** керує чи ще ні?
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28.08.2020 17:23 Ответить
ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС - Цензор.НЕТ 1040
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28.08.2020 18:20 Ответить
олігархи зробили ж такі закони щоб доїти націю
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28.08.2020 20:34 Ответить
 
 